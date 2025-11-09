Piyasalarda belirsizlik arttı: Yatırımcılara ekonomik göstergeler yol gösterecek

Küresel piyasalar bu hafta ABD'nin tarihi hükümet kapanması, Çin'in yavaşlayan ekonomik verileri ve Avrupa'nın büyüme endişeleri arasında sıkışmış durumda. Yatırımcılar, belirsizliğin arttığı bir ortamda önemli ekonomik göstergeleri yakından takip edecek.

Türkiye'de ise, veri açısından yoğun bir hafta yaşanacak. Pazartesi günü sanayi üretim, çarşamba günü cari işlemler dengesi, perşembe günü konut satış ve cuma günü TCMB piyasa katılımcıları anketi açıklanacak.

ABD, tarihi uzun hükümet kapanmasıyla boğuşuyor

ABD tarihinin en uzun hükümet kapanmasıyla boğuşurken, yatırımcılar bütçe krizinin çözümünü bekliyor. Kapanma nedeniyle ekim ayına ait tüketici fiyat endeksi, üretici fiyat endeksi ve perakende satış verileri muhtemelen gecikecek. Uzmanlar, kapanma sonrası açıklanacak verilerin geçmiş örneklere göre bir ila üç haftalık gecikmeyle yayınlanabileceğini belirtiyor.

Fed'in aralık ayında faiz indirimi yapıp yapmayacağı konusunda belirsizlik sürüyor. ISM hizmetler endeksi, ADP bordro verileri ve ekim ayında yaklaşık 150 bin kişiye ulaşan işten çıkarma rakamlarından gelen karışık sinyaller, merkez bankasının kararını zorlaştırıyor. Bununla birlikte, Fed fon vadeli işlem piyasaları aralık ayında faiz indirimi olasılığını yüzde 70 civarında fiyatlıyor.

Bu hafta sınırlı sayıda veri açıklanacak. 11 Kasım Salı günü NFIB Küçük İşletmeler Endeksi yayınlanacak. Aynı gün Gaziler Günü nedeniyle Hazine kapalı olacak ancak borsalar açık kalacak. 13 Kasım Perşembe günü haftalık EIA ham petrol stokları verisi gelecek. Piyasalarda özellikle teknoloji hisselerinde volatilite bekleniyor. Kurumsal kazanç tarafında Cisco Çarşamba, Walt Disney Co. ise Perşembe günü mali tablolarını açıklayacak.

Çin ekonomisinde yavaşlama sinyalleri

Çin ekonomisi yavaşlama sinyalleri vermeye devam ediyor. Cuma günü açıklanacak verilere göre sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 5,5 artış gösterecek. Bu oran eylül ayındaki yüzde 6,5'lik artışın altında kalıyor. Perakende satışlar yıllık yüzde 2,8, kırsal dışı sabit varlık yatırımı ise yüzde 0,8 artacak.

Para arzı M2'nin yüzde 7,8 büyümesi tahmin ediliyor. Konut fiyat verileri piyasada istikrar sağlanıp sağlanmadığı açısından yakından izlenecek. Zayıf iç talep, yavaşlayan gelir artışı ve emlak sektöründeki sorunlar ülkenin büyümesini olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Euro Bölgesi'nde hangi ekonomik göstergeler önemli?

Euro Bölgesi'nde bu hafta önemli ekonomik göstergeler açıklanacak. Salı günü Almanya'nın Kasım ayı ZEW ekonomik güven endeksi yayınlanacak. Çarşamba günü Almanya'nın nihai tüketici fiyat endeksi ve İtalya'nın Eylül ayı sanayi üretimi verileri gelecek. Haftanın son işlem gününde Euro Bölgesi üçüncü çeyrek gayri safi yurtiçi hasıla rakamlarının ikinci tahmini, istihdam verileri ile Fransa ve İspanya'nın Ekim ayı nihai TÜFE rakamları açıklanacak.

İngiltere'de Salı günü istihdam verileri ve BRC perakende satışları açıklanacak. İşgücü piyasasının zayıflaması ve işsizlik oranının yükselmesi bekleniyor. Perşembe günü üçüncü çeyrek GSYH, Eylül ayı dış ticaret ve sanayi üretimi verileriyle RICS konut fiyatları anketi yayınlanacak. Para piyasaları, İngiltere Merkez Bankası'nın 18 Aralık'ta faiz indirimi yapma ihtimalini yüzde 58 civarında görüyor.