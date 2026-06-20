Piyasalarda çifte baskı: Enerji fiyatlarındaki dalgalanma ve küresel faiz patikası

Petrol kontratlarındaki yukarı yönlü volatilite, üretim hatlarında maliyet şokuna yol açtı. Şirket bilançoları bu durumdan olumsuz etkileniyor. Arz kaynaklı bu enflasyonist dalgaya karşı merkez bankaları likidite kanallarını kapalı tutuyor. Sonuç olarak, hisse senetlerinden kurumsal nakde ve güvenli tahvillere doğru sermaye kaçışı hız kazanıyor.

Enerji koridorlarında kriz ve maliyet artışı

Lojistik hatlarda ve deniz sınırlarında nükseden gerilimler enerji fiyatlarına yukarı yönlü baskı oluşturdu. Brent ve Batı Teksas tipi ham petrolde volatilite arttı. Özellikle Hürmüz Boğazı gibi kritik geçiş noktalarındaki askeri ve diplomatik risk primleri emtia borsaları üzerinde aşağı yönlü baskı kuruyor. Yüksek enerji maliyetleri reel sektör şirketlerinin işletme giderlerini artırarak net kar marjlarını daraltıyor ve sanayi devlerinin değerlemelerini olumsuz etkiliyor.

Enerji fiyatlarıyla tetiklenen para sıkılaşması

Yüksek seyreden enerji fiyatları enflasyon riskini canlı tutuyor. Bu tablo, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) para politikasında geri adım atmasını engelliyor. Enflasyonu dizginlemek isteyen merkez bankaları politika faizlerini zirve seviyelerde koruyor. Niceliksel sıkılaşma süreçleriyle piyasadaki sıcak para hacmi sistematik olarak daraltılıyor. Finansmana erişimin zorlaşması, şirketlerin büyüme projeksiyonlarını ve yatırımlarını askıya almasına neden oluyor.

Risksiz kazanç hisse senetlerinden kaçışı tetikliyor

Para politikasındaki tavizsiz duruş, risksiz getiri oranlarını yüksek seviyelere taşıdı. Devlet tahvilleri ve mevduat faizleri, minimum riskle yatırımcılara cazip kazançlar sunuyor. Bu durum, hisse senedi piyasasının taşıdığı yüksek volatilite riskini üstlenmek istemeyen büyük fonları kendine çekiyor. Borsalardan nakit çıkışı yaşandıkça endekslerin teknik destek seviyeleri bir bir kırılıyor. Küresel sermaye, hisse senetlerinden uzaklaşarak parasını sabit getirili güvenli limanlarda park ediyor.

Yeni dengelenme süreci başladı

Piyasalarda kalıcı bir dipten dönüş için makroekonomik verilerin yumuşaması gerekiyor. Mevcut konjonktürde, döngüsel ve spekülatif hisseler portföylerden çıkarılıyor. Yatırımcılar bunların yerine güçlü nakit akışına sahip savunma sektörlerine yöneliyor. Emtia şokları ve faiz baskısı eş zamanlı olarak hafiflemeden borsalarda kalıcı bir yükseliş trendi öngörülmüyor. Çifte baskının sürdüğü bu süreçte volatilitenin yüksek kalması ve temkinli duruşun korunması bekleniyor.