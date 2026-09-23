Piyasalarda fon hareketliliği ve borsa dengeleri: Dr. Nuri Sevgen’den kritik analizler

Borsa İstanbul’da yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Dr. Nuri Sevgen, önceki günlere kıyasla taban olan hisse senedi sayısında gerileme yaşandığını ve piyasada daha olumlu bir tablonun öne çıktığını belirtti. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) açıkladığı şirket geri alım kararının bu harekette etkili olduğunu ifade eden Dr. Sevgen, kapanış itibarıyla taban olan hisse sayısının 90’a düştüğünü, 264 hissenin gerilerken 342 hissenin günü artıda tamamladığını kaydetti. BIST Tüm endeksinde şirket geri alımları sayesinde dip seviyelerden tepki hareketinin görüldüğünü dile getiren Dr. Sevgen, BIST 100 tarafında ise 200 günlük ortalamanın geçtiği 13.400 seviyesi üzerine tutunulmadığı sürece aşağı yönlü risklerin devam ettiğini ve işlem hacimlerinin belirgin şekilde düştüğünü vurguladı.

Destek Factoring için serbest marjlı ihale önerisi

Endeks üzerindeki baskılara değinen Dr. Sevgen, Destek Factoring hissesinin her gün taban olmasının endeks üzerinde yaklaşık 50 puanlık düşürücü bir etki yaptığını söyledi. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) toplantısında bu konunun ele alındığını belirten Dr. Sevgen, bu tür hisselerin Borsa İstanbul ve SPK gözetiminde seans başı eşleşme veya serbest marjlı ihale yöntemiyle daha adil fiyatlardan likide edilmesi yönünde öneriler sunulduğunu açıkladı.

Piyasadan çıkan para dövize değil mevduata gidiyor

Yatırım fonlarındaki gelişmeler ve piyasadaki likidite yönelimi hakkında Merkez Bankası (TCMB) verilerini paylaşan Dr. Sevgen, piyasadaki paranın adresiyle ilgili net rakamsal veriler sundu. TCMB’nin net fonlama maliyeti raporuna atıfta bulunan Dr. Sevgen, bankaların TCMB’ye yatırdığı gecelik fazla nakdin 920 milyar TL seviyesine yükseldiğini, TCMB’nin haftalık repo ile 502 milyar TL çekmesine rağmen nakit fazlasının arttığını ifade etti. Dr. Sevgen, bu rakamların sistemden ve fonlardan çıkan kaynağın kurlara veya dövize değil, bankacılık sektöründeki mevduata yöneldiğini gösterdiğini vurguladı.

Reel sektörde likidite sıkıntısı ve kur/faiz beklentisi

Sanayici ve iş insanlarının da bu fonlarda yatırımlarının takılı kaldığını ve bu durumun reel sektor tarafında bir likidite kilitlenmesi riski doğurduğunu belirten Dr. Sevgen, ticari çarkların dönmesi açısından bu durumun takip edilmesi gerektiğini söyledi. Fon krizinin döviz kurları üzerinde doğrudan bir atak yaratmasını beklemediğini ifade eden Dr. Sevgen, kamunun herhangi bir zararı üstlenmemesi durumunda mevcut tablonun faiz indirim süreçlerine de doğrudan olumsuz bir etki yapmayacağını değerlendirdi.

Brent petrolde 98 dolar kritik eşik

Küresel piyasalar ve emtia fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dr. Sevgen, Brent petrolde Kasım vadeli kontratların 98,5 dolar seviyesinde bulunduğunu, spot piyasada ise 98 doların kritik bir nokta olduğunu dile getirdi. Spot fiyatların 98 doları geçmemesi halinde eğilimin önce 90, ardından 85 dolar seviyelerine doğru gerileyebileceğini belirten Dr. Sevgen, Forex piyasalarında işlem yapan yatırımcılar için 98 doların üzerine stop koyularak aşağı yönlü (short) pozisyon denenebileceğini, 98 dolar aşılırsa tekrar uzun (long) pozisyona geçilmesinin rasyonel bir strateji olacağını söyledi.

“BM ‘havanda su dövme yeri’ haline geldi”

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu ve diplomasi trafiğini yorumlayan Dr. Sevgen, BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle kurumun işlevini yitirdiğini ve 'havanda su dövme mekanı' haline geldiğini savundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dünya 5'ten büyüktür' söyleminin tarihsel gerçeklerle örtüştüğünü vurgulayan Dr. Sevgen, küresel gerilimlerin ve artan savunma harcamalarının özellikle Almanya gibi Avrupa ekonomilerini zor bir sürece soktuğuna işaret etti.