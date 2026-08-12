Piyasalarda gözler ABD enflasyonunda: Dr. Nuri Sevgen’den kritik MSCI ve borsa analizi

Piyasaların yeni güne Asya ve ABD vadeli endekslerinde olumlu bir seyirle başladığını belirten Dr. Sevgen, özellikle Japonya ve Güney Kore piyasalarındaki artışlara dikkat çekti. Ancak günün asıl odak noktasının saat 15:30’da açıklanacak olan ABD enflasyon verileri olduğunu vurgulayan Dr. Sevgen, bu verilerin Fed’in faiz kararları üzerinde belirleyici olacağını ifade etti. ABD'de yıllık enflasyonun %3,5'ten %3,4'e düşmesinin beklendiğini, ancak piyasa dalgalanmaları açısından çekirdek enflasyon rakamlarının çok daha kritik bir önem taşıdığını belirtti.

Borsa İstanbul’da satış baskısının nedenleri

Borsa İstanbul'daki son dönemde görülen satışları birkaç temel nedene bağlayan Dr. Sevgen, teknik olarak endeksin tedirgin edici bir noktada olduğunu ve arz-talep dengesinin bozulduğunu ifade etti. Bu baskının arkasındaki somut etkenlerden birinin yaklaşık 18-20 milyar TL’lik nakit ihtiyacı yaratan halka arzlar olduğunu belirten Dr. Sevgen, aynı zamanda MSCI endeks değişikliklerinin de piyasa üzerinde etkili olduğunu söyledi. Özellikle Akbank, BİM ve Sabancı Holding gibi hisselerde MSCI düzenlemelerine bağlı olarak gerçekleşebilecek satış raporlarının piyasadaki tatsız havayı desteklediğini dile getirdi.

MSCI değişiklikleri ve şeffaflık vurgusu

Dr. Sevgen, MSCI Türkiye endeksinde yapılacak değişikliklerin bugün açıklanacağını hatırlatarak, Astor’un endekse girmesi ve Sabancı Holding’in çıkması yönündeki beklentileri paylaştı. Piyasadaki şeffaflık sorunlarına ve manipülatif hareket iddialarına da değinen Dr. Sevgen, bazı KAP haberlerinin yanıltıcı kullanıldığına dair spekülasyonların rahatsız edici olduğunu belirtti. Türkiye’nin MSCI statüsünün korunmasının önemine dikkat çeken Dr. Sevgen, 258 milyar dolarlık bir yatırım kapasitesinden bahsedildiğini ve bu statünün kaybedilmesinin ciddi riskler barındırdığını vurguladı.

BIST 100 endeksinde kritik seviyeler

Endeksin teknik görünümünü analiz eden Dr. Sevgen, 13.700 puan seviyesinin çok kritik bir eşik olduğunu ifade etti. Bu seviyenin altında kalınması durumunda 13.200 puana kadar bir teknik düzeltme potansiyelinin doğabileceği uyarısında bulunan Dr. Sevgen, piyasanın yeniden toparlandığından bahsedebilmek için 13.850 puanın üzerine çıkılması gerektiğini söyledi. Ayrıca yatırımcılara, günlük kısa vadeli hareketlerden ziyade şirketlerin uzun vadeli değerlerine ve ortaklık yapısına güvenmeleri tavsiyesinde bulundu.

Avrupa ve Asya ekonomilerindeki yapısal riskler

Küresel perspektifte Avrupa’nın ekonomik aktivitesi üzerinde ciddi baskılar olduğunu belirten Dr. Sevgen, özellikle savunma harcamalarının artmasının sosyal harcamaları ve büyümeyi kısıtladığını ifade etti. İngiltere ekonomisinin de Brexit sonrası ciddi sıkıntılar içinde olduğunu ve iş gücü sorunları yaşadığını ekledi. Asya tarafında ise Japon yenine yapılan müdahalelerin henüz kalıcı bir sonuç vermediğini ve bölgedeki borçlanma maliyetlerindeki artışın küresel bir sıkıntı sinyali olabileceğini sözlerine ekledi.