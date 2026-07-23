Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nda: Dr. Nuri Sevgen’den kritik faiz ve küresel pazar analizi

Günün en önemli başlığı olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararına ilişkin beklentilerini paylaşan Dr. Sevgen, politika faizinde bir değişiklik öngörmediğini belirtti. Mevcut durumda haftalık repo faiz oranının %37 olduğunu hatırlatan Dr. Sevgen, Merkez Bankası’nın uzun süredir bu ihaleleri açmaması nedeniyle bankaların %40 seviyesindeki üst banttan borçlandığını ifade etti. Bankaların ciddi bir fonlama açığı içinde olduğuna dikkat çeken Dr. Sevgen, piyasanın asıl odağının faiz oranından ziyade, haftalık repo ihalelerinin yeniden açılıp açılmayacağına dair verilecek mesajlar olacağını vurguladı.

Dr. Sevgen, eğer açıklama metninde faizlerin düşürülebileceğine veya repo ihalelerinin başlayacağına dair bir ima yer alırsa, bunun ilk etapta bankacılık hisselerine olumlu yansıyacağını ve endeksi yukarı taşıyabileceğini dile getirdi.

Borsa İstanbul’da kritik seviyeler

BIST 100 endeksinin açılışını değerlendiren Dr. Sevgen, piyasanın faiz kararına kadar olan süreyi ‘çekirdek çitleme seansı’ olarak nitelendirdi. Endekste teknik olarak 14.200 seviyesinin kritik bir direnç olduğunu belirten Dr. Sevgen, bu seviyenin aşılması durumunda yukarı yönlü potansiyelin artacağını söyledi. Aşağıda ise 13.900 ve özellikle 13.700-13.800 bölgesinin önemine değinen Dr. Sevgen, bu seviyelerin altındaki sarkmaların düşüş trendini derinleştirebileceği konusunda yatırımcıları uyardı. Ayrıca halka arzlar nedeniyle piyasadan bir miktar para çıkışı yaşanabileceğini de sözlerine ekledi.

Jeopolitik riskler ve petrol: Babül Mendep krizi

Küresel piyasalarda asıl endişe kaynağının petrol fiyatlarındaki yükseliş olduğunu belirten Dr. Sevgen, Brent petrolün 96 doları aştığına dikkat çekti. Bu yükselişin arkasında Yemen’deki Husilerin Suudi tankerlerine düzenlediği saldırıların yattığını ifade eden Dr. Sevgen, Babül Mendep Boğazı’nın dünya petrol ticaretindeki stratejik önemini harita üzerinden anlattı. Bu boğazın Hürmüz Boğazı ile birlikte dünya petrol ticaretinin yaklaşık %27’sini etkilediğini vurgulayan Dr. Sevgen, bölgedeki gerginliğin sadece petrolü değil, emtia ve gıda taşımacılığını da tehdit ettiğini belirtti.

Ayrıca bu gerilimin arka planında Çin’i Ortadoğu’dan uzaklaştırma ve Asya-Pasifik bölgesine hapsetme stratejilerinin olabileceğini söyleyen Dr. Sevgen, bir sonraki büyük sorunun Tayvan olabileceği öngörüsünde bulundu.

Bankacılık sektörü ve enflasyonla mücadele

İş dünyasından gelen bankaların daha vicdanlı olması yönündeki talepleri de yorumlayan Dr. Sevgen, bankaların aktif-pasif dengesi ve maliyet yapıları nedeniyle sanayicinin beklentilerine hızla yanıt vermesinin zor olduğunu ifade etti. Mevduat vadelerinin kısa, kredi vadelerinin ise daha uzun olması nedeniyle maliyetlerin oturmasının zaman aldığını belirten Dr. Sevgen, asıl sorunun sanayicinin uygun maliyetli krediye ulaşamaması olduğunu söyledi.

Enflasyonla mücadele konusunda ise sadece faiz artırımlarının yeterli olmayacağını savunan Dr. Sevgen, kamu maliyesinde tasarrufa gidilmediği sürece enflasyondaki düşüşün kalıcı ve inandırıcı olmasının pek mümkün görünmediğini sözlerine ekledi.

Teknoloji devleri ve geleceğin enstrümanları

Küresel borsalardaki teknoloji hisselerine de değinen Dr. Sevgen, Alphabet ve Tesla gibi devlerin bilançolarının aslında kötü gelmediğini, ancak beklentilerin altında kaldığı için piyasada satışla karşılandığını belirtti. Yapay zeka yatırımlarının borçluluk yarattığına ve bir balon riski taşıyıp taşımadığına bakıldığını ifade eden Dr. Sevgen, 'Dotcom' balonunun aksine bu şirketlerin gerçek bir üretim ve karlılık yarattığını vurguladı.

Son olarak elektrikli araçlara olan ilginin petrol fiyatlarındaki artışla paralel olarak yükseldiğini belirten Dr. Sevgen, bu yönelimin güneş enerjisi panellerine ve dolayısıyla bu teknolojilerde yoğun kullanılan gümüşe olan talebi artıracağını ifade ederek yatırımcılara bir not düştü.