Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 90,03 puan artarak 7.258,54 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 11,57 puan artışla ve yüzde 0,16 değer kazanarak 7.180,08 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.174,64, en yüksek 7.336,11 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,26 artışla 7.258,54 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,32, sanayi endeksi yüzde 0,64, hizmetler endeksi yüzde 1,79 ve teknoloji endeksi yüzde 3,50 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 94,38 puan ve yüzde 1,21 yükselişle 7.906,5 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 63'ü prim yaptı, 36'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Yapı Kredi, Ereğli Demir Çelik ve Sasa Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.935 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 1.935 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,6 artışla 1 milyon 697 bin 466 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 26.9194 lira, satışta 27.0272 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 26.9141 lira, satışta 27.0219 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0940, sterlin/dolar paritesi 1,2710, dolar/yen paritesi de 143,3 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 3,1 azalışla 83 dolardan işlem görüyor.