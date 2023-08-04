Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 179,06 puan artarak 7.400,57 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 35,06 puan artışla ve yüzde 0,49 değer kazanarak 7.256,57 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.205,35, en yüksek 7.427,10 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,48 artışla 7.400,57 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,94, sanayi endeksi yüzde 1,90, teknoloji endeksi yüzde 0,83, hizmetler endeksi yüzde 2,21 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 214,26 puan ve yüzde 2,74 yükselişle 8.022,92 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 82'si prim yaptı, 17'si geriledi. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Ereğli Demir Çelik, Kontrolmatik Teknoloji ve Yapı Kredi oldu.

Altının onsu 1.944 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.45 itibarıyla 1.944 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 1,3 artışla 1 milyon 707 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 26.9357 lira, satışta 27.0436 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 26.9309 lira, satışta 27.0388 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.45 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1040, sterlin/dolar paritesi 1,2780, dolar/yen paritesi de 141,7 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1 artışla 86 dolardan işlem görüyor.