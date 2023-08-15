Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 46,64 puan azalarak 7.690,75 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 26,32 puan ve yüzde 0,34 değer kazanarak 7.763,70 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.550,30, en yüksek 7.794,94 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 7.690,75 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,19 ve teknoloji endeksi yüzde 0,39 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 1 ve sanayi endeksi yüzde 0,36 azalış kaydetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 47,85 puan ve yüzde 0,57 düşüşle 8.316,27 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 38'i prim yaptı, 61'i geriledi. Astor Enerji, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ve Girişim Elektrik Sanayi en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.908 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.908 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,5 azalışla 1 milyon 704 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 27.0031 lira, satışta 27.1113 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 26.9980 lira, satışta 27.1062 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0930, sterlin/dolar paritesi 1,2750, dolar/yen paritesi de 145,3 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,6 azalışla 84,5 dolardan işlem görüyor.