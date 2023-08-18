Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 251,19 puan azalarak 7.513,29 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 39,24 puan ve yüzde 0,51 değer kazanarak 7.803,71 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.424,04, en yüksek 7.815,83 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,24 azalışla 7.513,29 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,06, teknoloji endeksi yüzde 2,60, hizmetler endeksi yüzde 3,62 ve sanayi endeksi yüzde 1,78 azalış kaydetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 281,96 puan ve yüzde 3,37 düşüşle 8.081,39 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 13'ü prim yaptı, 87'si geriledi. Tüpraş, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Yapı ve Kredi Bankası ve Astor Enerji en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.893 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.893 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,7 üzerinde 1 milyon 717 bin 998 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 27.0417 lira, satışta 27.1500 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 27.0491 lira, satışta 27.1575 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0880, sterlin/dolar paritesi 1,2730, dolar/yen paritesi de 145,3 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,2 artışla 83,7 dolardan işlem görüyor.