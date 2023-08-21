Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 283,36 puan artarak 7.796,65 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 66,94 puan ve yüzde 0,89 değer kaybederek 7.446,35 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.411,5, en yüksek 7.820 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,77 artışla 7.796,65 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,30, teknoloji endeksi yüzde 3,39, hizmetler endeksi yüzde 3,78 ve sanayi endeksi yüzde 4,75 artış kaydetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 322,01 puan ve yüzde 3,98 artışla 8.403,4 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 91'i prim yaptı, 9'u geriledi. Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Akbank ve Türk Telekom en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.889 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 1.889 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1 milyon 716 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 27.1085 lira, satışta 27.2171 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 27.0417 lira, satışta 27.1500 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0890, sterlin/dolar paritesi 1,2730, dolar/yen paritesi de 146,3 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,6 artışla 85 dolardan işlem görüyor.