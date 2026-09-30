Piyasalarda 'güven' ve 'likidite' alarmı: Dr. Sevgen'den 12.000 puan uyarısı ve VİOP çıkmazı

Dr. Nuri Sevgen, son dönemde finansal piyasalarda yaşanan sarsıntının arka planında paranın devir hızı ve sistemik risk faktörlerinin yattığını belirtti. Para piyasası fonları ve bunlara bağlı kredilerde yaşanan tıkanıklıkların likidite krizine ve vade uyumsuzluğu riskine yol açtığını ifade eden Dr. Sevgen, bu durumun ilk dalgada borsa üzerinde sert bir baskı oluşturduğunu kaydetti. Güven unsurunun kaybolduğu ortamlarda paranın bir ‘ceylan’ gibi ürkerek kaçacağını vurgulayan Dr. Sevgen, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan koordinasyon kurulu ve denetim adımlarının tek elden yönetilerek sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

BIST 100'de 12.000 seviyesi masada, VİOP kapanışları kritik

Borsa İstanbul'daki teknik seviyeleri analiz eden Dr. Sevgen, BIST 100 endeksinin %2'yi aşan kayıpla 12.290 seviyesinden kapandığını ve Mart ayındaki dip seviyelerin dahi altına gerilediğini hatırlattı. Yukarı yönlü güçlü bir tepki gelmediği takdirde endeksin 12.000 puan seviyesine doğru süzülme potansiyeli taşıdığını belirten Dr. Sevgen, VİOP vadeli kontratlarının kapanış günü olması ve ABD'den gelecek veriler nedeniyle piyasada yüksek volatilite beklendiğini ifade etti. Dr. Sevgen, ana endeksin ötesinde BIST Tüm ve Halka Arz endekslerinde yaşanan kayıpların %50'ye ulaştığına dikkat çekti.

İşlem hacmi %30 daraldı, yabancı payı yükseldi

Anadolu Yatırım bünyesinde yapılan hacim ve pazar payı araştırmasını paylaşan Dr. Sevgen, 17 Eylül öncesinde günlük ortalama 552 milyar TL olan borsa işlem hacminin tedbirlerin ardından %29'a yakın azalarak 394 milyar TL'ye düştüğünü açıkladı. SPK tarafından tedbir getirilen 6 aracı kurumun pazar payının %10,78'den %4,61'e gerilediğini bildiren Dr. Sevgen, aynı dönemde Bank of America (BofA), HSBC ve ICBC gibi yabancı menşeli veya yabancıya işlem yapan kurumların pazar payının %14'ten %17'ye çıktığını vurguladı. Yerli tarafta ise kamu fon alımlarının etkisiyle Ziraat Yatırım'ın pazar payını en çok artıran kurum olduğunu aktardı.

"Ucuzun da ucuzu vardır"

Düşen fiyatların yabancı yatırımcılar için bir alım fırsatı oluşturup oluşturmadığına değinen Dr. Sevgen, kurumsal yabancıların dip seviyelerden alım yapmak yerine genel konjonktürün ve belirsizliklerin netleşmesini bekleyeceğini dile getirdi. "Ucuzun da ucuzu vardır" ifadesini kullanan Dr. Sevgen, piyasadaki puslu hava dağılmadan büyük montanlı yabancı girişinin zor olduğunu, yatırımcıların MSCI Kasım raporunu takip edebileceğini belirtti. Piyasaya olan güvenin yeniden inşasının zaman alacağını belirten Dr. Sevgen, toparlanma sürecinin uzun bir döneme yayılabileceğinin altını çizdi.

"Yatırımcıların ana kaygısı güven eksikliği"

Yatırım fonlarında stopajın kaldırılmasının piyasaya doğrudan hacim kazandırmayacağını savunan Dr. Sevgen, yatırımcıların ana kaygısının vergi değil güven eksikliği olduğunu ifade etti. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) hakkındaki tartışmaları da değerlendiren Dr. Sevgen, BES genelinde sistemik bir sıkıntı bulunmadığını ancak sorunlu hisselere yatırım yapan bazı fonların yarattığı zararlar nedeniyle regülatörlerin denetimleri sıkılaştırması gerektiğini kaydetti. Kendi portföy tercihlerinde ise Koç Grubu, İş Bankası Grubu ve yüksek temettü verimine sahip köklü şirket fonlarına odaklandığını sözlerine ekledi.