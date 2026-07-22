Piyasalarda jeopolitik gerilim ve faiz belirsizliği hakim: Tanbey Aslan’dan kritik analizler

Borsa İstanbul'un dün %0,7 kayıpla 14.000 desteğinin altına sarktığını ve 12 Haziran'dan bu yana en düşük kapanışını gerçekleştirdiğini belirten Tanbey Aslan, piyasalardaki pozitif havanın bozulduğuna dikkat çekti. Bu negatif seyirde, ABD ile İran arasındaki mutabakatın bozulması, savaşın yeniden alevlenmesi ve Brent petrol fiyatlarının 89-90 dolar seviyelerine yükselmesinin etkili olduğunu ifade etti. Jeopolitik belirsizliklerin petrol fiyatlarını Haziran başına göre yaklaşık %30 artırdığını vurgulayan Aslan, bu durumun enflasyonla mücadeleyi zorlaştırarak faiz indirimlerini geciktirdiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) için piyasa konsensüsünün faizlerin %37'de sabit bırakılması yönünde olduğunu kaydeden Aslan, faiz indirimlerinin ancak dördüncü çeyreğe sarkabileceğini öngördü. Türkiye'nin 5 yıllık CDS risk priminin 240'lı seviyelere yaklaştığını belirten Aslan, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafında da şahin duruşun korunduğunu ve faizlerin sabit kalmasının beklendiğini ekledi.

BİM: Enflasyonist ortamın güçlü oyuncusu

Perakende sektöründe BİM'in enflasyonist ortamlarda ucuz market alışverişine yönelen talepten doğrudan fayda sağladığını ifade eden Tanbey Aslan, şirketin beklentileri aşan karlılık açıkladığını belirtti. Türkiye, Fas ve Mısır’da 15 bine yakın mağazasıyla %20 civarında pazar payına sahip olan şirketin, Temmuz başında başlattığı pay geri alım programının yönetimin güvenini gösterdiğini vurguladı. Teknik olarak 393 TL seviyesinde kapanış yapan hissenin, 425 TL zirvesine yaklaştığını ve 382 TL desteği üzerinde kaldıkça yükseliş eğiliminin korunacağını ifade etti.

Otomotiv ve sanayi: Tofaş ve Kardemir’de faiz beklentisi

Otomotiv sektöründe yüksek faizler nedeniyle genel bir zayıflık yaşandığını söyleyen Aslan, Tofaş'ın Stellantis ortaklığıyla Avrupa’ya yaptığı ihracatın önemine değindi. Sektörün faiz indirim temasını beklediğini ve Tofaş için "Made in European Union" çerçevesine dahil olma çabalarının kritik bir katalizör olduğunu belirtti. Teknik tarafta 300 TL seviyelerindeki hisse için 284 TL’deki 200 günlük ortalamanın önemli bir destek olduğunu, toparlanma için ise 307 TL üzerine çıkılması gerektiğini ekledi.

Sanayi devlerinden Kardemir'in Türkiye’nin tek ray üreticisi olarak stratejik bir konuma sahip olduğunu belirten Aslan, şirketin faiz indirimleri başladığında canlanacak inşaat sektöründen fayda sağlayacağını ifade etti. Çarpan bazında ucuz kalan hissenin son dönemde 36 TL'den 44 TL'ye sert bir yükseliş gerçekleştirdiğini kaydeden Aslan, 47 TL zirvesinin aşılması durumunda yukarı yönlü hareketin ivme kazanacağını, 40 TL seviyesinin ise ana destek olduğunu dile getirdi.

Petrokimya: Petkim’de marj baskısı ve toparlanma sinyalleri

Petkim özelinde etilen-nafta makasının daralması nedeniyle karlılıkta baskı yaşandığını ifade eden Aslan, maliyetler artarken ürün fiyatlarının aynı hızda yükselmediğini belirtti,. Ancak şirketin birinci çeyrekte uzun süre sonra net kara geçmesinin ve SOCAR destekli yeni yatırım projelerinin olumlu katalizörler olduğunu vurguladı. Teknik analizde 21 TL seviyesindeki 50 günlük ortalamanın direnç konumunda olduğunu belirten Aslan, MACD göstergesinin alıcılar lehine döndüğünü ve bu seviye üzerindeki kalıcılığın toparlanmayı güçlendireceğini sözlerine ekledi.