Piyasalarda kritik dönemeç: Dr. Nuri Sevgen’den borsa, faiz ve yabancı yatırımcı projeksiyonu

NATO zirvesinin Türkiye'nin diplomatik ağırlığı üzerindeki etkilerini değerlendiren Dr. Nuri Sevgen, bu tür zirvelerin aylar öncesinden planlandığını ve resmi bildirilerden ziyade uzmanların takip ettiği dip mesajların yatırımcı algısı için asıl belirleyici olduğunu ifade etti. Türkiye’nin geleceğine dair bu diplomatik süreçten çıkacak olumlu senaryoların yabancı yatırımcılar için büyük bir fırsat penceresi açabileceğini belirten Dr. Sevgen, bu süreçte MSCI gibi uluslararası finans kuruluşlarının belirlediği şartların da yakından izlenmesi gerektiğini vurguladı.

Savunma sanayide teknolojik sıçrama: Drone etkisi

Savunma sanayideki gelişmeleri, özellikle ASELSAN ve NATO iş birliği ekseninde yorumlayan Dr. Sevgen, Türkiye’nin drone teknolojisiyle dünya savaş literatüründe devrim yaptığını belirtti. Bu hamleyi tarihsel olarak İstanbul’un fethinde kullanılan topların yarattığı etkiye benzeten Dr. Sevgen, bu tür yüksek teknoloji üretiminin ‘tonlarca domates satmak’ yerine çok daha yüksek katma değerli bir ekonomik model sunduğunu ve bu başarının NATO'nun da odağında olduğunu ifade etti.

Borsa İstanbul’da MSCI ve şeffaflık vurgusu

MSCI'ın fiili dolaşımdaki paylarla ilgili yaptığı uyarıların piyasa havasını bir miktar etkilediğini belirten Dr. Sevgen, Borsa İstanbul ve SPK’nın bu konuda hızlı aksiyon almasının önemine dikkat çekti. Türkiye borsasının Orta ve Doğu Avrupa bölgesindeki en derin piyasa olduğunu hatırlatan Dr. Sevgen, ancak bazı hisse senetlerinin piyasa değerlerindeki aşırı dengesizliklerin yatırımcıların güvenini zedelediğini ve bu durumun piyasa sağlığı açısından düzeltilmesi gerektiğini belirtti.

Küresel piyasalar ve KOSPI analizi

Güney Kore'nin ana borsa endeksi KOSPI'de yaşanan sert düşüşleri değerlendiren Dr. Sevgen, bu durumun küresel bir krizden ziyade Samsung gibi dev şirketlerin beklentileri karşılamayan bilançolarından kaynaklandığını açıkladı. Endeks ağırlığının birkaç senette toplanmasının yarattığı risklere değinen Dr. Sevgen, bu satışların kaldıraçlı işlemler nedeniyle diğer borsalarda geçici likidite baskısı oluşturabileceğini ancak piyasaların hızla normale dönmesini beklediğini ifade etti.

Teknik analiz: 14.300 seviyesi ve psikoloji yönetimi

Borsa İstanbul için teknik seviyeleri paylaşan Dr. Sevgen, 14.600 direncinin ardından 14.300 seviyesinin hayati bir destek noktası olduğunu vurguladı. Endeksin 14.300 altına sarkmasının güçlü bir satış sinyali oluşturabileceğini belirten Dr. Sevgen, yatırımcıların bu tür kritik anlarda duygusal kararlar vermek yerine algoritmalara ve önceden planlanmış stratejilere güvenmeleri gerektiğini tavsiye etti.

Faiz indirimi beklentisi ve TL’nin değeri

Merkez Bankası’nın enflasyon raporunu değerlendiren Dr. Sevgen, verilerin piyasalarda faiz indirimi olasılığını kuvvetlendirdiğini belirtti. Merkez Bankası'nın faiz düşürücü etki yaratmak adına haftalık repo ihalelerini tekrar başlatabileceğini öngören Dr. Sevgen, TL'nin mevcut değerliliğinin ihracatçı ve turizmci üzerinde yarattığı baskıya dikkat çekerek, kurun enflasyon ölçüsünde artırılmasının ekonomik dengeler için daha sağlıklı olabileceğini sözlerine ekledi.