Piyasalarda kritik dönemeç: Dr. Nuri Sevgen’den borsa, kur ve küresel piyasalar değerlendirmesi

Piyasalardaki son hareketliliği değerlendiren Dr. Nuri Sevgen, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında bir finansçı olarak kendisi için en önemli iki mesajın, 2027 yılına yönelik seçim sinyalleri ile Dolar/TL kuru hakkındaki öngörüler olduğunu belirtti. OVP sonrası Borsa İstanbul’un günü yaklaşık yüzde 1 yükselişle kapattığını ve 14.000 - 14.169 bant aralığında hareket ettiğini ifade eden Dr. Sevgen, 2027 yılına yönelik büyüme ve enflasyonun artacağı beklentisi ile faiz indirimi ihtimalinin borsa lehine hareketlilik yarattığını söyledi. Ancak Dr. Sevgen, son 1-2 yıldır borsa yatırımcısının vade anlayışının dramatik şekilde kısaldığını; gün içi işlemlerin 'kısa vade', ertesi günün 'uzun vade' ve bir hafta sonrasının ise artık 'çok uzun vade' olarak kabul edildiğini vurguladı.

SPK’nın şeffaflık adımları ve güven arayışı

Borsadaki fiyatlama karmaşasına ve uluslararası kurumlardan gelen uyarılara değinen Dr. Sevgen, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) fiili dolaşım oranlarını daha şeffaf hale getirecek yeni adımlarının beklendiğini ifade etti. Geçmişte fiili dolaşım, gayrimenkul sertifikaları ve fonlara yönelik yapılan düzenlemelerin ardından, endeks hesaplamalarının daha şeffaf olması gerektiğini belirten Dr. Sevgen, bu sayede MSCI, FTSE ve Dow Jones gibi küresel kurumların dile getirdiği tedirginliklerin ve fiyatlama belirsizliklerinin ortadan kalkacağını öngördü. Düzenlemelerin ilk etapta katı gelmesini normal karşılayan Dr. Sevgen, benzer katı önlemlerin geçmişte ABD, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerde de uygulandığını ve zamanla dengelendiğini hatırlattı.

BIST 100 ve Tüm Endeks’te teknik görünüm

Teknik analizde 13.900 - 14.000 bölgesinin altına inilmemesini olumlu bir gelişme olarak niteleyen Dr. Sevgen, endekste üç hareketli ortalamanın kesiştiği 14.200 seviyesinin kritik bir eşik olduğunu söyledi. Bu seviyenin işlem hacmi desteğiyle yukarı doğru kırılması halinde yükseliş trendinin tetikleneceğini ifade eden Dr. Sevgen, son dönemde fon düzenlemeleri sebebiyle Tüm Endeks’te yaşanan sert düşüşün ardından gelen toparlanmayı ise masaya çarpıp sıçrayan bir topa benzeterek henüz bir trend dönüşü için erken olduğunu, ancak Tüm Endeks'te bu tepki yükselişinin 75.000 seviyesine kadar sürmesinin muhtemel olduğunu kaydetti.

Borsada risksiz getiri matematiği: Başa baş noktası 15.400

Yatırımcılara finansal matematik üzerinden rehberlik eden Dr. Sevgen, mevduat faizine göre borsanın "başa baş" noktasını hesapladı. Risksiz faiz getirisinin yıl sonuna kadar net yüzde 31 kazanç sağladığı bir senaryoda, 14.000 puandaki endeksin yıl sonu başa baş değerinin en az 15.391 (yaklaşık 15.400) puan olması gerektiğini belirten Dr. Sevgen, yıl sonunda bu seviyenin üzerinde bir endeks beklemeyenlerin hisse senedi almaması gerektiğini vurguladı. Kendisinin 20.000 puanlık yıl sonu beklentisini koruduğunu ifade eden Dr. Sevgen, aynı matematiksel modelle yıl sonu Dolar/TL beklentisinin de 53-54 seviyelerini gösterdiğini dile getirdi.

Küresel piyasaların odak noktası: Japon yeni ve carry trade riski

Küresel finans sistemindeki en büyük riskin Japonya kaynaklı olduğunu vurgulayan Dr. Sevgen, Japonya’dan gelen güçlü büyüme verileri ve 29 yılın en hızlı ücret artışlarının ekonominin ısındığına işaret ettiğini söyledi. Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz artırım beklentisinin Japon Yeni'ne olan talebi artırdığını ve dolar endeksini 98 seviyesine kadar gerilettiğini aktaran Dr. Sevgen, piyasada Japon Yeni üzerinden borçlanılarak yapılan ve 4 trilyon doları aşan kaldıraçlı carry trade işlemlerinin, yenin agresif değer kazanması durumunda küresel piyasaları ciddi şekilde bozabileceği uyarısında bulundu.

Altın, bakır ve petrolde güncel durum

Dolar endeksindeki düşüşün altını desteklediğini ifade eden Dr. Sevgen, altının 4.400 seviyelerinde dengelendiğini, 4.450 direncinin aşılması durumunda hızlıca 4.650 - 4.700 bölgesine yükselebileceğini öngördü. Çin Merkez Bankası’nın 22 aydır aralıksız altın rezervi artırmasının da altındaki düşüşleri sınırladığını belirten Dr. Sevgen, bakır fiyatlarının ise Donald Trump’ın rafine metal ithalatına yönelik gümrük tarifelerini genişleteceği beklentisiyle güçlü duruşunu koruduğunu söyledi. Son olarak brent petrol fiyatlarına da değinen Dr. Sevgen, grafikte beliren bayrak formasyonunun petrol fiyatlarını kısa vadede 105 - 106 dolar seviyelerine taşıyabileceğini, rahatlama için petrolün mutlaka 92 - 93 doların altına sarkması gerektiğini sözlerine ekledi.