Piyasalarda kritik dönemeç: Dr. Nuri Sevgen’den küresel tahvil ve Borsa İstanbul uyarısı

Dr. Nuri Sevgen, küresel ölçekte en büyük riskin tahvil piyasalarındaki hareketlilik olduğunu belirtti. Özellikle Japonya'daki 30 yıllık tahvil faizlerinin %4,16 ile rekor kırmasını ve ABD’deki yüksek faiz oranlarını endişeyle takip ettiğini dile getiren Dr. Sevgen, Japonya’yı 'saatli bir bomba' olarak nitelendirdi. Bu durumun teknoloji şirketlerine veri merkezleri ve yapay zeka yatırımları için sağlanan borçlarla birleştiğinde ciddi bir risk oluşturduğunu belirten Dr. Sevgen, mevcut tabloyu 2008 Lehman Brothers krizi öncesindeki sürece benzetti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) analistlerinin de ABD teknoloji hisselerindeki olası bir düzeltmenin Avrupa’yı vurabileceği yönündeki uyarılarını hatırlatan Dr. Sevgen, piyasaların şu anda bu tarafa odaklandığını ifade etti.

TCMB’nin likidite yönetimi ve sterilizasyon

Yurt içi piyasalara dair değerlendirmelerinde TCMB’nin likidite adımlarına değinen Dr. Sevgen, piyasada biriken yaklaşık 1,5 trilyon liralık fazla likiditenin her gece sterilize edilmeye çalışıldığını söyledi. Sterilizasyonun önemini vurgulamak için 1994 krizini örnek gösteren Dr. Sevgen, piyasada fazla para bırakılmasının dövize yönelme riski taşıdığını belirtti.

Dr. Sevgen, TCMB’nin fonlama faizini üst bant olan %40 seviyesinde tutarak faizi yukarıda tutmaya çalıştığını, bunun temel sebebinin paranın dövize kaçmasını engellemek olduğunu ifade etti. Bankaların mevduat faizlerindeki değişimlerin ise önümüzdeki dönemde bir faiz indirimi beklentisini yansıttığını sözlerine ekledi.

Borsa İstanbul’da 14.200 direnci ve teknik görünüm

Borsa İstanbul’daki sıkışmaya dikkat çeken Dr. Sevgen, endeksin düşen trendden kurtulabilmesi için 14.200 seviyesinin üzerinde kalıcı olması gerektiğini vurguladı. Son günlerde işlem hacminde bir daralma gözlemlediğini ve talebin yeterince güçlü olmadığını belirten Dr. Sevgen, 14.200 seviyesinin aşılamaması durumunda 13.850 puana doğru bir güç toplama geri çekilmesinin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Teknik olarak bir flama görüntüsünün oluştuğunu ve bu durumun bugün veya yarın netleşeceğini ifade eden Dr. Sevgen, 14.250 seviyesinin aşılması durumunda endeksin 15.600 puan seviyelerindeki eski zirvelerine doğru ivme kazanabileceğini belirtti.

Petrol fiyatları ve emtia piyasası

Emtia tarafında özellikle petrol fiyatlarındaki yükselişe değinen Dr. Sevgen, Brent petrolün 90-91 dolar seviyesinin üzerinde kalmasının riskli bölgeye geçiş anlamına geleceğini söyledi. Bu artışın ardında Orta Doğu’daki jeopolitik gerginliklerin ve Trump’ın açıklamalarının yattığını belirten Dr. Sevgen, petrolün 100 dolara doğru hamle yapma potansiyeli taşıdığını ifade etti.

Altın ve gümüş için ise kısa vadeli baskılara rağmen uzun vadeli yükseliş beklentisini koruduğunu dile getiren Dr. Sevgen, mevcut ekonomik dalgalanmaların bu metaller üzerinde stres yarattığını ancak önümüzdeki bir yıl içerisinde bu fiyatların çok daha üzerinde seviyelerin görülebileceğini öngördü. Dr. Sevgen, piyasalardaki genel karamsarlığa rağmen, "Kötü günler varken iyi günlerin geleceği düşünülmez ama bu günlerin ardından iyi günler gelecektir" diyerek umutlu bir kapanış yaptı.