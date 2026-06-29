Piyasalarda kritik dönemeç: Dr. Nuri Sevgen’den teknik ve jeopolitik uyarılar

Piyasalarda haber akışını takip etmenin giderek zorlaştığını ifade eden Dr. Sevgen, bilginin 5-10 dakika içinde bile eskiyebildiğini dile getirdi. Hafta sonu yaşanan ABD ve İran arasındaki gerginliğin piyasa açılışı öncesinde bir miktar yumuşadığını belirten Dr. Sevgen, bu tür uzlaşmaların kalıcı olmayabileceğini ve ABD’deki kasım seçimlerine kadar sürecin devam edebileceğini savundu. Ayrıca önümüzdeki hafta gerçekleşecek NATO zirvesinin ve Ankara’da yapılacak kritik görüşmelerin piyasa rotası için önemli mesajlar içereceğine dikkat çekti.

Küresel piyasaların gözü ABD verilerinde

Uluslararası piyasalarda bu haftanın en kritik gündem maddesinin Perşembe günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi olduğunu kaydeden Dr. Sevgen, bu verinin piyasalar için en önemli veri seti olacağını vurguladı. Haftaya Asya piyasalarının bir miktar ekside, ABD vadelilerinin ise hafif artıda başladığını belirten Dr. Sevgen, küresel risk iştahının bu verilere göre şekilleneceğini ifade etti.

Borsa İstanbul’da teknik seviyeler ve volatilite

Borsa İstanbul için teknik bir değerlendirme yapan Dr. Sevgen, endeksin 21 günlük ortalama olan 14.275 puanın hemen sınırında kapandığına işaret etti. Endeksin 14.200 puanın altına sarkması durumunda 13.500 seviyelerinin konuşulabileceğini belirten Dr. Sevgen, alım yönünde bir trendin başlaması için 14.400 seviyesinin geçilmesi gerektiğini savundu. Bu süreçte yatırımcılara izlemede kalmayı, bir miktar nakde geçmeyi veya ‘hedging’ (riskten korunma) yapmayı önerdi.

Vade sonu hareketliliği ve beklentiler

Haziran ayı vadeli kontratların son günlerine girildiğini hatırlatan Dr. Sevgen, bu durumun piyasada yüksek volatilite yaratabileceğini ifade etti. Geçmiş deneyimlerine dayanarak, vadeli kontratlar kapanmadan genellikle yukarı yönlü sert bir hareketin başlamadığını belirten Dr. Sevgen, piyasadaki asıl yönün yeni vadeye geçişle birlikte netleşeceğini öngördü.

Petrol ve kıymetli metallerdeki görünüm

Emtia piyasasına dair açıklamalarda bulunan Dr. Sevgen, petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskının sürdüğünü ve arz sorunları çözüldüğünde fiyatların 70-80 dolar bandında dengelenebileceğini söyledi. Ekstra bir kriz çıkmaması durumunda 2025-2027 yıllarında petrolün 50 doların altını görme ihtimalini kuvvetli bulduğunu ekledi. Altın ve gümüşte ise küçük yatırımcının bir 'dökme operasyonu' ile karşı karşıya olduğunu belirten Dr. Sevgen, fiyatların dip seviyelere yakın olduğunu ancak kalıcı bir yükseliş trendi için teknik olarak bir süre daha yatay seyir beklendiğini ifade etti.