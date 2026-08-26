Piyasalarda kritik hafta: Serdar Pazı’dan Borsa İstanbul, küresel trendler ve şirket analizleri

Küresel piyasaların, ABD borsalarının tarihi zirvelerin eşiğinde olduğu kritik bir haftaya girdiğini belirten Serdar Pazı, bu süreçte teknoloji sektörü ve genel piyasa algısı için Nvidia’nın açıklayacağı finansal sonuçların önemli bir kıstas ve belirleyici olacağını ifade etti. ABD’de endekslerin zirvelerden çok fazla uzaklaşma eğiliminde olmadığını söyleyen Pazı, piyasa algısını bozacak her türlü gelişmenin ancak sınırlı bir kar satışı yaratabileceğini dile getirdi.

Pazı, ABD tarafında Fed’in enflasyon için takip ettiği favori göstergesi olan çekirdek PCE verilerinin yanı sıra Jackson Hole ve Kevin Bch'tan gelecek açıklamaların da yakından takip edileceğini belirtti. Jeopolitik risklerin piyasalara etkisine değinen Pazı, Hürmüz Boğazı'na yönelik gelişmelerin kafa karıştırıcı olduğunu ifade ederek yatırımcılar için en önemli barometrenin petrol fiyatları olduğunu vurguladı. Petrol fiyatlarında çok büyük bir geri çekilme yaşanmadığı sürece, mevcut gelişmelerin piyasaya yansımasının bu noktadan sonra sınırlı kalacağını sözlerine ekledi.

İç piyasa: Örtülü faiz indirimi ve BIST 100 teknik seviyeleri

Yurt içi piyasalarda ise gündemin oldukça yoğun olduğunu kaydeden Serdar Pazı, Merkez Bankası’nın haftalık repo ihalelerine geri dönmesini, şubat ve mart dönemindeki örtülü faiz artırımlarının ardından gelen bir örtülü faiz indirimi olarak değerlendirdi. Pazı, piyasada bu adımın ardından eylül ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında gelebilecek olası bir faiz indiriminin 'pasta üzeri çilek' olacağının konuşulduğunu ifade etti. Ayrıca FTSE ve MSCI endeks güncellemeleri ile para piyasası fonlarına yönelik düzenleme haberlerinin de gündemin diğer önemli maddeleri olduğunu belirtti.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksindeki teknik seviyeleri yorumlayan Pazı, endekste 14.700 ara direncinin bulunduğunu ancak şu aşamada burayı aşacak güçlü bir momentumun gözlenmediğini söyledi. Endeksin 14.300 seviyesindeki ikinci savunma hattının üzerinde kalabilmesinin kritik olduğunu vurgulayan Pazı, bu direncin aşılması durumunda ise 15.300 tarihi zirvesine doğru bir hareketin beklenebileceğini dile getirdi.

ŞİRKET ANALİZLERİ

TAV Havalimanları (TAVHL): Güçlü büyüme hikayesi ve %55 potansiyel

Finansal sonuçların açıklanmasının ardından TAV Havalimanları hissesinde daralan sıkışmanın sonuna gelindiğine işaret eden Serdar Pazı, 285,2 TL seviyesindeki dünkü kapanışın ardından hissenin 277 ve 279 TL seviyelerindeki kısa vadeli ortalamalarının üzerine çıktığını belirtti. Hacimdeki hafif kıpırdanmanın olumlu olduğunu söyleyen Pazı, hissede momentum artışı için 306 TL direncinin aşılması gerektiğini ifade etti.

Şirketin temel büyüme hikayesinin Ankara imtiyaz sözleşmesinin uzatılması, Antalya Havalimanı kapasite artışı ve Almatı’daki dönüşüm olmak üzere üç ana bacak üzerinde yükseldiğini dile getiren Pazı, coğrafi yayılımı sayesinde TAV'ın dünyadaki havacılık sektörü risklerinden daha az etkilenebileceğini belirtti. Pazı, şirketin 104 milyar TL piyasa değerine sahip olduğunu ve 1,26 piyasa defter değeri (PD/DD) ile işlem gördüğünü açıklayarak, aracı kurumların ortalama hedef fiyatının 441 TL seviyesinde bulunduğunu ve bunun %55 yükseliş potansiyeline işaret ettiğini söyledi.

İş Bankası (ISCTR): Destek seviyelerinde güç toplama arayışı

İş Bankası hisselerinin son aylarda yukarı yönlü paralel bir bant içerisinde hareket ettiğini ancak yakın zamanda bu bandı aşağı yönlü kırdığını belirten Serdar Pazı, hissenin 12,48 TL seviyesindeki kapanışla 12,40 ve 12,50 TL civarındaki ortalamalarından destek bulmaya çalıştığını ifade etti. Hisse için Fibonacci %78,6 düzeltme noktası olan 12 TL seviyesinin önemli bir destek olduğunu vurgulayan Pazı, teknik görünümün orta ve uzun vadede yeniden pozitife dönmesi için hissenin 13,20 TL seviyesindeki Fibonacci direncini aşarak eski kanalına geri dönmesi gerektiğini söyledi.

Bankanın temel verilerine değinen Pazı, net faiz marjı beklentilerinde aşağı yönlü revizyonlar yapıldığını ve kredilerin yıllıklandırılmış olarak %30 civarında büyüdüğünü belirtti. Bankanın sermaye yeterlilik oranının %15'in üzerinde kalarak oldukça kuvvetli bir duruş sergilediğini kaydeden Pazı, aracı kurumların ortalama hedef fiyatının 19,48 TL seviyesinde bulunduğunu ve bu rakamın cari fiyata göre %56 yükseliş potansiyeli taşıdığını ifade etti. Şirketin güncel piyasa büyüklüğünün 312 milyar TL, piyasa defter değerinin ise 0,69 olduğunu sözlerine ekledi.

Doğuş Otomotiv (DOAS): Hacimsiz düşüş ve ikinci yarı beklentileri

Doğuş Otomotiv hissesinin 166 TL seviyesindeki kapanışıyla 171 ve 172 TL seviyelerindeki hareketli ortalamalarının altına sarktığını belirten Serdar Pazı, düşüş esnasında işlem hacminin artmıyor olmasının düşüşün bir miktar daha devam edebileceği yönünde sinyal verdiğini söyledi. Kısa vadede 160 ve 165 TL seviyelerinin önemli Fibonacci destekleri olduğunu ifade eden Pazı, 170 TL'nin altındaki kapanışların sıkışmanın aşağı yönlü tamamlanabileceği riskini barındırdığı konusunda uyardı.

Temel analiz tarafında, şirketin binek araç pazar payının yatay seyrettiğini, ticari araç segmentinde ise hafif bir geri çekilme kaydedildiğini belirten Pazı, Doğuş Otomotiv'in bu yıl için toplam pazar beklentisini 1,2 milyon, kendi satış hedefini ise 125 bin adet olarak açıkladığını aktardı. Bu hedefin yılın ikinci yarısında satışlarda artış öngörüldüğü anlamına geldiğini belirten Pazı, aracı kurumların ortalama hedef fiyat beklentisinin 249 TL olduğunu ve bunun %50 yükseliş potansiyeli sunduğunu ifade etti. Ayrıca Euro/TL hareketlerinin finansman gideri kanalıyla şirket üzerinde belirleyici olduğunu dile getirdi.

Pegasus (PGSUS): Maliyet baskısına rağmen toparlanma sinyalleri

Pegasus hisselerinin zirve seviyesi olan 287 TL'den bu yana düşen bir sıkışma kanalı içerisinde hareket ettiğini belirten Serdar Pazı, 150,10 TL kapanışı ile hissenin hafif bir dip oluşumu gerçekleştirdiğini ve yönünü yeniden kanalın üst sınırına çevirmeye çalışabileceğini söyledi. Hisse için 130 TL seviyesinin dip olduğunu ifade eden Pazı, aşılması gereken kısa vadeli ortalamaların ise 150,50 ve 152,40 TL seviyelerinde bulunduğunu kaydetti.

Pegasus'un açıkladığı 80 milyar Euro civarındaki FAVÖK rakamının piyasa beklentilerinden iyi gelse de önceki dönemlere göre daha zayıf bir performansa işaret ettiğini belirten Pazı, jeopolitik koşulların etkisiyle satış gelirlerinin sadece %1 oranında arttığını ifade etti. Artan jet yakıtı maliyetleri nedeniyle şirketin dönem genelinde 92 milyon Euro net zarar açıkladığını söyleyen Pazı, buna karşın aracı kurumların ortalama hedef fiyat beklentisinin 233 TL seviyesinde bulunduğunu ve bunun %55 yükseliş potansiyeli anlamına geldiğini belirtti. Pazı, şirketin %46 halka açıklık oranı ve 65 milyar TL piyasa değeri ile faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade ederek sözlerini tamamladı.