Piyasalarda “mutlak butlan” krizinde ikinci gün: Türbülans devam ediyor

Bir süredir jeopolitik riskler ve küresel piyasalardaki dalgalanmalara paralel hareket eden Borsa İstanbul, dün kapanışa doğru gelen siyasi haberin etkisiyle son dönemin en sert düşüşlerinden birini yaşadı.

Dün Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) ilişkin görülen kurultay davasında mahkeme, “mutlak butlan” kararı vererek 38. Olağan Kurultay’ın iptaline hükmetti. Karar doğrultusunda, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki parti organlarının görevlerine iadesine karar verildi. Saat 17.28’de açıklanan kararın ardından Borsa İstanbul’da sert satış dalgası yaşandı. BIST 100 endeksi günü yüzde 6,05 düşüşle 13 bin 163 puandan tamamlarken, bankacılık endeksi yüzde 8,63 değer kaybetti. Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) yükseliş gösterirken, dolar kurunda ise belirgin bir değişim yaşanmadı. Öte yandan değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, kamu bankalarının dün piyasaya yaklaşık 5-6 milyar dolar seviyesinde döviz satışı gerçekleştirdiğini, bu satışların yaklaşık yarısının “mutlak butlan” kararının ardından yapıldığını ifade etti.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kısa geçen haftanın son işlem gününe girilirken, piyasalarda sular durulmuş gibi görünmüyor.

Türkiye’nin CDS'i 19 baz puan yükselişle 361 baz puana çıktı.

Dolar/TL tarafına baktığımızda yukarı yönlü sınırlı bir yükseliş gözleniyor. Dolar, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,34 oranında artışla 45,7423 TL'de işlem görüyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat güne yüzde 2,60 düşüşle 14.470 puandan başladı.

BIST 100 endeksi güne yüzde 1,50 puan düşüşle 12.966 puandan başladı.