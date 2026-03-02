Piyasalarda 'savaş' gerilimi! İşte son tablo

Piyasalar, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırı başlatması ve İran'dan gelen misilleme sonrası Orta Doğu'da uzun süreli çatışma risklerinin artmasıyla yeni haftaya diken üzerinde başladı. Artan riskler nedeniyle yatırımcılar, güvenli limanlara yöneldi.

Son gelişmelerin ardından, Türkiye piyasalarında olabilecek oynaklıkların önüne geçebilmek için, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bir dizi önlem aldı.

Trump: Saldırılar dört hafta sürebilir

ABD-İsrail saldırılarında öldüğü duyurulan İran lideri Ali Hamaney'in ardından, İran'daki yeni liderlerin müzakerelere dönmek istediğini belirten Trump, "Onlar konuşmak istiyorlar ve ben de bunu kabul ettim, bu yüzden onlarla konuşacağım. Bunu daha önce yapmalıydılar" dedi. Öte yandan Trump, İran'a yönelik saldırıların dört hafta sürebileceğini belirtirken, bu sürenin daha kısa olabileceğine de işaret etti.

Borsa İstanbul'da sert düşüş

BIST 100 endeksi, güne yüzde 5,32 oranında düşüşle 12.987 puandan başladı. 13.369-12.987 puan aralığında hareket eden endeks, saat 10.32 itibarıyla yüzde 3,42 kayıpla 13.247 puanda bulundu.

Açılışta yüzde 5,81 azalışla 19.108 puanda hareket eden bankacılık endeksi ise, şu dakikalarda yüzde 5,81 düşüşle işlem görüyor. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 9,08 ile tekstil deri oldu.

BIST 100 endeksinde 12.500 ve 12.000 puan destek, 13.000 ve 13.500 puan ise direnç konumunda bulunuyor.

Brent petrol 1 yılın zirvesinde

Piyasalarda risk algısı artarken, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması başta petrol olmak üzere küresel ticaretin sekteye uğrayabileceğine dair kaygıları artırdı.

Cuma günü son işlemlerde 72 dolar seviyesinde bulunan Brent pertol fiyatları, bugün ilk işlemlerde 82 dolara kadar yaklaştı ve böylelikle 1 yılın zirvesine çıktı. Petrol, saat 10.35 itibarıyla yüzde 8,92 seviyesinde yükselişle 79,38 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları 1 ayın en yükseğinde

Altının ons fiyatı ilk işlemlerde 5419 dolara çıkarak 30 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken, şu sıralarda yüzde 2'nin üzerinde artışla 5404 dolardan alıcı buluyor.

Fiyatı dolar ve ons altının değerine göre hesaplanan gram altın fiyatı ise, gün içinde en yüksek 7661 lirayı görürken; şu dakikalarda yüzde 2,74 oranında primle 7638 liradan alıcı buluyor.

Gümüş de altına ayak uydurdu

Ons gümüş fiyatı haftaya 94 dolardan başlarken, saat 10.42 itibarıyla yüzde 2,17 primle 95,92 dolarda bulunuyor. Ons gümüş cuma günü son işlemlerde 93 dolar seviyesinde hareket etmişti.

Gram gümüş ise, aynı dakikalarda yüzde 2,44 artışla 135,69 liradan alıcı buluyor.

Dolar fiyatlarında yatay seyir

Dolar ve Euro yeni haftanın ilk işlem gününe yatay bir seyirle başladı. Güne 43,92 liradan başlayan dolar kuru, saat 10.39 itibarıyla yüzde 0,08 yükselişle 43,96 lirada hareket ediyor.

Euro fiyatları ise aynı dakikalarda, 0,63 kayıpla 51,62 liradan işlem görüyor.

Bitcoin'de savaş primi

Bitcoin de, Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilimlerin risk iştahını test etmesiyle birlikte değer kazandı. En popiler kripto para birimi gün içinde 67.090 dolara kadar çıkarken; saat 10.47 itibarıyla yüzde 0,58 primle 65.987 dolarda bulunuyor.