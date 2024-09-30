Piyasalarda temkinli duruş: Bu konuşma kritik olacak

Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin resesyonla sonuçlanıp sonuçlanmayacağına ilişkin soru işaretleri ve Orta Doğu'daki çatışmaların ortaya koyduğu endişeler varlığını korusa da son dönemde açıklanan makroekonomik veriler piyasalarda endişelerin sınırlı kalmasına yardımcı oluyor.

Analistler, bu hafta açıklanacak istihdam ağırlıklı verilerden alınacak sinyallerin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlar konusunda belirleyici olabileceğini ifade ederek, söz konusu verilerin ABD ekonomisinin gidişatına ilişkin de daha çok bilgi vermesinin beklendiğini söyledi.

Öte yandan, Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı açıklamalar yakından takip edilecek.

Fed yetkililerinden faiz mesajı

Fed yetkililerinden gelen açıklamalar da piyasaların odağında olmaya devam ederken, cuma günü açıklamalarda bulunan St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, faiz oranlarının "kademeli olarak" düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Yılın geri kalanında birden fazla 25 baz puanlık faiz indirimi öngören Musalem, iş gücü piyasasının beklenenden daha fazla zayıflaması durumunda ise daha hızlı kesintiler yapabileceklerini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar Fed'in 75 baz puanlık indirim yapacağı beklentisi güçlü kalmaya devam ederken, kasım ayında yüzde 54 ihtimalle 50 baz puanlık bir faiz indirimi yapılacağı öngörülüyor.

Almanya'da TÜFE verisi öne çıktı

Avrupada bugün gözler, Almanya'da açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksine (TÜFE) çevrildi. Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gevşeme sürecinin hızı ve büyüklüğüne yönelik belirsizlikler varlığını korurken, bölgede enflasyonist baskıların azalmasının ve ekonomik aktivitedeki durgunluk sinyallerinin bankanın güvercin tavrını artırabileceği tahmin ediliyor.

Asya piyasalarında sert hareket

Asya tarafında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir hakim olurken, Çin piyasaları sert yükselirken, Japonya piyasaları sert düştü.

Çin'de hükümetin geçen hafta açıkladığı ekonomik teşvikler piyasalara olumlu yansımaya devam ederken, hükümet, konut sektöründeki mevcut sorunların çözümü için bankaların mortgage faiz oranlarının düşüreceğine yönelik açıklamalarda bulundu.

Öte yandan, Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) başkanlık seçimini geçmişte tarım ve savunma bakanlıkları yapan eski LDP Genel Sekreteri İşiba Şigeru kazandı.

İşiba gelecek günlerde LDP ve koalisyon ortağı Komeito'nun hakimiyetindeki Temsilciler Meclisi (Şuugiin) oturumunda Japonya'nın yeni başbakanı ilan edilecek.

Analistler, Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Takaiçi Sanae'nın seçileceğine yönelik beklentiler ve yeni liderin ekonomik politikaları konusundaki belirsizliklerin etkisiyle ülkedeki pay piyasalarında satış baskısının oluştuğunu belirtti.

Analistler, bugün yurt içinde Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) ve aylık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, Almanya'da enflasyon ve ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksinin yanı sıra Fed başkanı Jerome Powell'ın ve ECB başkanı Christine Lagarde'ı yapacağı konuşmaların takip edileceğini belirtti.