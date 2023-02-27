Piyasalarda veri gündemi yoğun! Oynaklık artabilir

Dünya genelinde enflasyon baskısının yeniden güçlenmesi risk iştahını olumsuz etkiliyor. ABD'de geçen hafta cuma günü açıklanan ve Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 4,7 artarak beklentileri aştı.

Söz konusu verinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 75 baz puan daha faiz artışına gideceğine kesin gözüyle bakılırken, artırımların mart, mayıs ve haziran ayındaki toplantılarda 25'er baz puan şeklinde yapılacağı öngörülüyor.

Veriler yön belirleyici olacak

Analistler, Fed'in şahin adımlarının henüz ekonomiyi soğutmakta yeterli olmadığına dikkati çekerek, bu hafta açıklanacak verilerden alınacak sinyallerin oldukça önemli olduğunu belirtti.

ABD'de resesyon fiyatlamalarının güç kaybettiğini ve son iki ayın en düşük seviyelerinde bulunduğunu kaydeden analistler, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini bildirdi.

Lagarde’dan 50 baz puanlık faiz artırımı mesajı

Analistler, bölgede güçlü seyrini sürdüren enflasyonun Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) şahin politikalara ne kadar daha devam edeceğine yönelik belirsizlikleri artırdığını söyledi.

Hafta sonunda bir gazeteye demeç veren ECB Başkanı Christine Lagarde, bankanın mart ayında 50 baz puanlık faiz artışı yapması için yeterli nedene sahip olduğunu bildirdi.

ECB üyesi Ignazio Visco da enflasyonu aşağı çekmek için her türlü tedbiri almaya devam edeceklerini belirterek, nihai faiz oranının gelen verilere göre belirleneceğini ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ve dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri, bekleyen konut satışları ve Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.050 ve 5.000 seviyelerinin destek, 5.100 ve 5.150 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

10.00 Türkiye, şubat ayı ekonomik güven endeksi

10.00 Türkiye, ocak ayı dış ticaret dengesi

13.00 Avro Bölgesi, şubat ayı tüketici güven endeksi

16.30 ABD, ocak ayı dayanıklı mal siparişleri

18.00 ABD, ocak ayı bekleyen konut satışları

18.30 ABD, şubat ayı Dallas Fed imalat sanayi endeksi