Piyasalarda yeni haftada bu gelişmeler öne çıkacak

ABD'de geçen hafta açıklanan iş gücü piyasası verilerinin beklentilerin oldukça üzerinde gelmesinin ardından ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarında "şahin" tonun sertleştiği görüldü.

Ekonomiyi soğutmak için daha fazla faiz artışı yapılması gerektiğine işaret eden yetkililerin açıklamaları ile Fed'in baz senaryosu olan nihai faizlerin yüzde 5-5,25 bandının üzerine çıkacağı beklentileri güçlendi. Öte yandan bankanın gelecek ayki toplantısında faizlerin 25 baz puan artırılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılsa da 50 baz puanlık artırım beklentileri de yüzde 10'luk ihtimalle fiyatlamalara girdi.

Haftanın en önemli verisi ABD enflasyonu

Güçlü iş gücü piyasası verilerinin ardından ABD'de yarın açıklanacak ocak ayı enflasyon verileri ile yoğunlaşması beklenen Fed yetkililerinin konuşma takvimi, yatırımcıların odağında yer alacak. Ülkede aralıkta yüzde 6,5 düzeyinde gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) yıllık artışın ocakta yüzde 6,2'ye gerileyeceği öngörülüyor. Öte yandan endeksteki aylık artışın ise ocakta yüzde 0,4 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Analistler, küresel çapta para politikalarına ilişkin belirsizliklerin bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve merkez bankası yetkililerinin açıklamaları ile büyük ölçüde giderilmesinin beklendiğini söyledi.

Lagarde'ın konuşmanın önemi arttı

Avrupa tarafında resesyon beklentilerinin güçlenmesi ile pay piyasalarında satıcılı seyrin hakim olduğu görülürken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz oranlarını daha hızlı artırması gerektiği görüşleri dilendirilmeye başladı. Enerji fiyatları kaynaklı enflasyonist baskıların azalmasına karşın merkez bankaları para politikalarına ilişkin belirsizliklerin sürmesi ile ECB Başkanı Christine Lagarde'ın çarşamba günü Avrupa Parlamentosu'nda gerçekleştireceği konuşmanın önemi arttı.

‘Casus balonu krizi’ gündeki yerini koruyor

Asya genelinde ABD ile Çin arasında "casus balonu krizi" gündemin odağındaki yerini korurken, Japonya'da nisan ayında görev süresi dolacak Japonya Merkez Bankası (BoJ) başkanı Haruhiko Kuroda'nın yerine akademisyen Kazuo Ueda'nın getirileceği haberleri basına yansıdı.

Ueda'nın adaylığı konusunda henüz tam bir karara varılmadığını bildirdiği bir TV yayınında, BoJ'un mevcut ultra gevşek para politikasının sürdürülmesi taraftarı olduğunu belirtmesi sonrası pay piyasalarında satış baskısı arttı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

Bugün yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, tahvil faizlerinin seyrinin yakından takip edileceğini aktaran analistler, yurt içinde ise Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin haber akışının önemini koruduğunu, veri gündeminde ise ödemeler dengesi ve perakende satışların öne çıktığını ifade etti.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının Aralık 2022'de 5 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Cari işlemler açığının 2022'de toplam 46 milyar 650 milyon dolara ulaşması, 2023'te ise 37 milyar dolara gerilemesi öngörülüyor.

10.00 Türkiye, aralık ayı ödemeler dengesi

10.00 Türkiye, aralık ayı toplam ciro endeksi

10.00 Türkiye, aralık ayı perakende satış endeksi