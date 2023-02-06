Piyasalarda yeni haftanın gündem maddeleri

Küresel piyasalarda, geçen hafta ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ABD Merkez Bankası'nı (Fed) beklenenden daha uzun süre şahin tutabileceğine yönelik artan endişeler yeni haftaya da taşındı.

ABD özellikle cuma günü açıklanan istihdam raporunda, tarım dışı istihdamın 517 binle beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşmesi varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, piyasada para politikalarına yönelik beklentiler de önemli ölçüde değişti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed'in martta 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, mayısta 25 baz puanlık faiz artırım ihtimali de yüzde 63 seviyesine çıktı.

Soru işaretleri artıyor

Analistler, piyasalarda artan belirsizliklerin para politikasının geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırdığını kaydederek, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin piyasaların yönü açısından önem arz ettiğini ve oynaklığın artabileceğini bildirdi.

Merkez bankaları yetkililerinin açıklamaları önemli olacak

Avrupa tarafında, cuma günkü karışık seyir vadeli işlem piyasalarının açılışında yeni haftaya taşınırken, hafta boyunca Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) yetkililerinin açıklamaları yatırımcıların odağında olacak.



ECB Başkanı Christine Lagarde'ın bugün Avrupa Birliği üst düze yetkilileri ile birlikte katılacağı toplantıda vereceği mesajların piyasalarda oynaklığı artırabileceği tahmin ediliyor.

Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni haftaya düşüşle başladı. Asya borsalarında Japonya hariç düşüş eğilimi öne çıkarken, Fed'in nihai faiz oranını beklentilerin üzerinde belirleyebileceğine yönelik endişeler, teknoloji hisseleri öncülüğünde pay piyasalarını baskılıyor.

Powell’ın konuşması öne çıkıyor

Cuma günü beklentilerin çok üzerinde gelen ABD tarımdışı istihdam verisi sonrası, Fed'in enflasyonu baskılama çabasında şahinleşebileceği düşünülmeye başlandı. Bu güçlü veri sonrası, Fed Başkanı Jerome Powell’ın salı günü yapacağı açıklama yakından takip edilecek

Yatırımcılar, Fed'in agresif faiz artışlarının ekonomiyi resesyona sürüklemesinden korkuyor.

İngiltere resesyondan kurtulacak

İngiltere cuma günü, gayrisafi yurt içi hasıla verilerini açıklayacak. Buna göre, ekonominin dördüncü çeyrekte resesyona girmekten kurtulduğunu göstermesi bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta İngiltere Merkez Bankası (BoE), İngiltere'nin bu yıl resesyona girmeye hazır olduğunu ancak bunun daha çok düşük enerji fiyatları ve piyasanın zayıf faiz beklentileri nedeniyle daha önce korkulandan 'çok daha yüzeysel' olacağını söyledi.

Kuroda yeniden aday olmayacak

Çin ile ABD arasındaki gerilim "balon krizi" ile artmaya devam ederken, risk iştahının da olumsuz etkilendiği görülüyor.

Öte yandan, Japonya'da görev süresi dolmak üzere olan ve tekrar aday olmak istemediğini belirten Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda'nın yerine daha güvercin tutumuyla bilinen şu anki Başkan Yardımcısı Masayoshi Amamiya'nın getirileceği belirtiliyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra Almanya'da fabrika siparişleri ve Euro Bölgesi'nde perakende satışlar verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 ve 5.150 seviyelerinin direnç, 4.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

10.00 Almanya, aralık ayı fabrika siparişleri

12.30 Avro Bölgesi, şubat ayı yatırımcı güven endeksi

13.00 Avro Bölgesi, aralık ayı perakende satışlar

14.30 Türkiye, ocak ayı reel efektif döviz kuru

21.00 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması