Piyasalarda yıl sonu senaryosu! Dr. Nuri Sevgen dolar, faiz ve borsa için rakam verdi

Orta Vadeli Program'da (OVP) büyüme hedeflerinin aşağı yönlü revize edildiğini, enflasyon tarafında ise güçlü yukarı yönlü revizelerin öne çıktığını belirten Dr. Sevgen, programda özellikle 2027 yılına yönelik verilerin dikkat çekici olduğunu ifade etti. 2027 yılı için bütçe açığının büyüdüğünü ve faiz dışı fazlanın azaldığını vurgulayan Dr. Sevgen, normal takvime göre 2028'de yapılması gereken seçimlerin bu bütçe disiplini kaybıyla birlikte 2027 yılına çekilebileceğine dair güçlü mesajlar aldıklarını söyledi.

Dr. Sevgen, 2026 yılına kadar bütçede çok büyük bir disiplin kopuşu görmediğini ancak 2027'de adeta 'kesenin ağzının açılacağını' dile getirdi. Seçim öncesi dönemlerde alışık olunduğu üzere; 2027 yılında faizlerin düşürücü etkilerinin, kredi genişlemelerinin, başta asgari ücret olmak üzere kamu personeli ve emekli zamlarının bütçe üzerindeki hareketlerini görme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu belirtti.

Dolar/TL kuru yıl sonunda ne olur?

OVP'deki gayri safi milli hasıla rakamlarının TL ve dolar bazındaki dağılımından yola çıkarak ortalama kur tahminlerini hesaplayan Dr. Sevgen, programın ima ettiği ortalama dolar kurunun 2026 yılı için 51.36 TL, 2027 yılı için ise 60.38 TL seviyesinde olduğunu belirtti. Bu hesaplamalara göre yıllık artışın %19.9'a, aylık artışın ise yaklaşık %1.52 seviyesine denk geldiğini ifade eden Dr. Sevgen, bu durumun dolar/TL'deki yükseliş hızının yavaşlayacağı ya da doların uluslararası piyasalarda euroya karşı değer kaybedeceği beklentisini yansıttığını söyledi.

Mevcut patikanın şimdiye kadar doğru gittiğini ve yıl sonu kurunun yaklaşık 54.00 TL civarında şekilleneceğini öngören Dr. Sevgen, vadeli işlem ve opsiyon piyasasındaki (VİOP) kontratların da kabaca bu fiyat seviyelerini desteklediğini sözlerine ekledi.

TCMB’den yıl sonuna kadar 150 baz puan indirim beklentisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikasındaki sıkı duruşunu koruduğunu belirten Dr. Sevgen, bu hafta yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinde herhangi bir değişiklik beklemediğini ve faizin %37 seviyesinde sabit tutulacağından %99 oranında emin olduğunu vurguladı. Merkez Bankası'nın sistemdeki likidite fazlasına rağmen faizlerin çok hızlı düşmesine izin vermediğini, bu doğrultuda fonlama maliyetini politika faizinin altına çekmekte acele etmediğini ifade etti.

Bununla birlikte, yıl sonuna doğru fiili faizlerin aşağı geleceği günlerin yaklaşacağını savunan Dr. Sevgen, Anadolu Yatırım olarak yıl sonuna kadar politika faizinde 150 baz puanlık bir indirim beklediklerini ve faizin yıl sonunda %35 - %35.5 civarına gerilemesini öngördüklerini paylaştı.

“Borsadaki sert düşüşün arkasında fon çıkışları var”

Borsa İstanbul'da son dönemde yaşanan sert satış baskısını da analiz eden Dr. Sevgen, endeksteki asıl düşüşün BIST 100 dışındaki hisselerde (Tüm Endeks) yaşandığını belirtti. Geçen hafta SPK'nın fonlara yönelik yeni düzenlemelerinin ardından fon yöneticilerinin portföy ayarlamalarına gittiğini, ancak asıl tetikleyici unsurun düzenlemenin kendisinden ziyade fondan ayrılmak isteyen yatırımcıların yarattığı çıkışlar olduğunu söyledi. Yatırımcıların çıkış talebini karşılamak zorunda kalan fon yöneticilerinin, likit olmayan hisseleri satmaya çalışırken taban serilerine neden olduğunu, bunun da BİST 30 hisselerine kadar uzanan bir satış dalgası yarattığını açıkladı.

Sosyal medyada dolaşan portföy yönetim şirketlerinin batacağı yönündeki spekülasyonlara da sert tepki gösteren Dr. Sevgen, finansın güven üzerine kurulu olduğunu hatırlatarak, "Yatırılan paralar portföy yönetim şirketinin değil, tamamen Takasbank güvencesindedir. Şirket kötü yönetilse dahi SPK fonları başka bir kuruma devreder, bu yüzden kimsenin parası batmaz" dedi.

Borsa İstanbul teknik seviyeleri ve yıl sonu hedefi

BİST 100 endeksinin teknik olarak 14.000 puan seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışmasını olumlu bulan Dr. Sevgen, kritik destek bölgesinin 13.900 - 14.000 aralığı olduğunu söyledi. Bu seviyenin altına sarkılması durumunda endeksin 13.300 - 13.500 bölgesine kadar gerileyebileceği uyarısında bulundu. Yükseliş trendinin yeniden başlayabilmesi için ise 5, 10 ve 21 günlük üssel ortalamaların geçtiği 14.200 - 14.250 bölgesinin üzerine çıkılması gerektiğini kaydetti.

Kısa vadeli volatiliteye rağmen borsadaki hisse senedi ağırlığının azaltılması taraftarı olmadığını belirten Dr. Sevgen, makroekonomik görünümde bu hedefi bozacak bir gelişme olmadığını ifade ederek 20.000 seviyesindeki yıl sonu borsa hedefini koruduğunu açıkladı.

Küresel piyasalarda petrol ve altın dinamikleri

Dış piyasalarda en yakından takip edilen unsurun petrol fiyatları olduğunu belirten Dr. Sevgen, bütçede 65 dolar olan ortalama petrol öngörüsünün 88 dolara revize edildiğini ancak her 1 dolarlık artışın enerji ithalatına etkisinin 970 milyon dolardan 806 milyon dolara düşürülmesinde bir tutarsızlık gördüğünü söyledi. Brent petrolde 85-98 dolar arasının yüksek riskli bölge olduğunu, Goldman Sachs'ın uyardığı 120 dolar senaryosunun gerçekleşmesi durumunda ise uluslararası piyasaların tamamen karışabileceğini belirtti.

Altın fiyatlarında ise ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin 3 katı gelmesiyle 4 Eylül'de sert bir satış yaşandığını, ancak sonrasında toparlanma görüldüğünü ifade eden Dr. Sevgen, teknik olarak altın için 4.300 dolar seviyesinin (200 günlük ortalama) çok kritik bir taban olduğunu, yükselişin sürmesi için ise 4.400 - 4.450 dolar direncinin aşılması gerektiğini söyledi.