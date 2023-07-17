Piyasalarda yoğun hafta: Hangi veriler önemli olacak?

Geçtiğimiz hafta ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3 artışla piyasa beklentilerinin altında kaldı. Ülkede Üretici Fiyat Endeksi de (ÜFE) aynı dönemde aylık ve yıllık bazda yüzde 0,1 artışla öngörülerin altında gerçekleşti. Böylelikle ABD'de üretici enflasyonu, yıllık bazda 2020'den bu yana düşük seviyeye geriledi.

Analistler, üretici fiyatlarına ilişkin verilerin ABD'de enflasyonun düştüğüne dair daha fazla kanıt sağladığını ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" politikalarını yakında sona erdireceğine dair beklentileri artırdığını söyledi. Bu durum, ABD'de uzun süredir gündemde olan resesyon endişelerinin azalmasına neden olurken, ülke ekonomisinde "yumuşak iniş" yapılabileceği ihtimalinin de öne çıkmasını sağladı.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in, bu ay politika faizini 25 baz puan artırmasının ardından "şahin" adımlarına son verebileceği öngörüleri güçlenirken, Banka'nın yıl sonunda faiz indirimine gidebileceği ihtimali de fiyatlamalara dahil oldu.

Bu hafta ABD veri takviminde, salı günü sanayi üretimi ve perakende satışlar, perşembe günü haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek.

Avrupa, enflasyon verilerine odaklandı

Avrupa borsalarında da geçen hafta alış ağırlıklı seyir öne çıkarken, bu hafta gözler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve bölgede açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Geçen hafta açıklanan Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) haziran ayı para politikası toplantı özetinde, faiz artışlarına devam edileceği sinyalleri verildi. Özette, Banka'nın gerekirse temmuz toplantısından sonra da faiz oranlarını artırmayı düşünebileceği belirtilerek, ileriki dönemlerde de veri odaklı kararlar alınacağı kaydedildi.

Öte yandan, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin bu ayki toplantıda 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, Banka'nın yıl sonuna kadar toplamda 50 baz puan faiz artırımı yapması bekleniyor.

Bu hafta pazartesi günü ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamaları, çarşamba günü İngiltere ve Euro Bölgesi'nde enflasyon, perşembe günü Almanya'da ÜFE ve cuma günü İngiltere'de perakende satışlar takip edilecek.

Asya'da gözler PBoC'un faiz kararında

Asya borsalarında geçen hafta pozitif bir seyir izlenirken, gelecek hafta Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) politika faiz kararı ve Japonya'da enflasyon verileri takip edilecek.

Analistler, Çin'de yetkililerin, ödenmemiş kredileri uzatmak için müzakereleri teşvik ederek emlak şirketlerinin koşullarını kolaylaştırmaları için bankalar üzerindeki baskıyı artırdığını anımsatarak, Çin hükümetinin ekonominin farklı alanlarını destekleyeceğine dair haber akışının yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini söyledi.

Yeni haftada, pazartesi günü Çin'de büyüme, sanayi üretimi ve perakende satışlar, cuma günü Japonya'da TÜFE verisi takip edilecek.

Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararında

Yurt içinde bu hafta gözler, TCMB'nin perşembe günkü faiz kararına çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 500 baz puan artırarak yüzde 20'ye yükselteceğini tahmin ediyor.

Analistler, bu hafta perşembe günü tüketici güven endeksi ve TCMB'nin politika faizi kararının takip edileceğini belirtti.