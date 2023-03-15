Piyasalarda yüksek oynaklık

İSTANBUL / EKONOMİ

Küresel piyasalar günün ilk yarısında, ABD'de yaşanan bankacılık sektörü kaynaklı dalgalanmalar sonrası yerini sakin bir seyire bırakırken, Credit Suisse tarafında yaşanan gelişmelerle yeniden riskten kaçış başladı.

Suudi Ulusal Bankası Başkanı Ammar Al Khudairy'nin verdiği bir demeçte Credit Suisse'ye daha fazla destek vermeyeceklerini duyurmasıyla başlayan panik satışlar Avrupa'da risk algısının had safhaya çıkmasına sebep oldu ve 'bankacılık krizi Avrupa'ya da mı sıçrayacak' görüşleri oluştu. Credit Suisse hisseleri gün içinde yüzde 30 değer kaybetti.

Yaşanan bu gelişmelerden sonra piyasalar yüksek oynaklıklar görüldü. Küresel borsa endeksleri 'küresel finansal kriz' korkusuyla negatife döndü.

ABD 2 yıllık tahvil faizi yüzde 3,72 ile Eylül 2022'den bu yana görülen en düşük seviyeyi test etti.

Almanya'nın 10 yıl vadeli tahvilinde getiri yüzde 2,163 ile 3 Şubat'tan bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

Altın fiyatları, 'güvenli liman' desteğiyle hızlı yükselirken; ons altın fiyatları 1930 dolara kadar yükselerek 6 haftanın zirvesini gördü. Gram altın fiyatı ise, ons altının desteğiyle tarihi zirvesine kadar yaklaştı.

Ons gümüş yüzde 3,1 artışla 22,38 dolar seviyesini gördü.

Küresel ekonomik yavaşlama beklentisiyle brent petrolün varil fiyatı, gün içerisinde en düşük 73,53 dolara kadar gerilirken, böylelikle 21 Aralık 2021 tarihinden bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Euro, ABD doları karşısında yüzde 1,75 düşüşle 1,0542 seviyesine kadar geriledi, bu Mart 2020'den bu yana görülen en büyük günlük düşüş oldu.

ABD Borsası düşüşle açıldı

New York borsası, bankacılık sektörüne ilişkin artan endişelerle güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 400 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 1,23 azalarak 31.759,87 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1.09 azalışla 3.876,74 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,2 düşüşle 11.291,17 puana indi.

Borsa İstanbul'da satış baskısı

Küresel piyasalarda yaşanan negatif seyir Borsa İstanbul'a da yansıdı. BIST 100 endeksi, kapanışta yüzde 1,65 oranında düşüşle 5 bin 121 puanda hareket etti. Bankacılık endeksi pozitif ayrışarak günü yüzde 0,55 oranında yükselişle tamamladı.

Dolar/TL saat 16:54 itibarıyla yüzde 0,06 oranında yükselişle 18,98 TL'de hareket ederken; Euro/TL ise yüzde 1,60 oranında kayıpla 20,03 TL'de işlem görüyor.