Piyasalardaki yükseliş eğilimi nerede son bulacak?

ABD seçimlerinin ardından piyasalarda görülen yükseliş eğilimini Eski BOJ politika kurulu üyesi Takahide Kiuchi değerlendirdi. Kiuchi, uzun vadeli tahvil getirilerinin, doların ve hisse senetlerinin seçim sonuçlarının ardından mevcut yükseliş eğilimini tersine çevirerek bir noktada düşmeye başlamasını bekliyor.

Kiuchi, piyasa katılımcılarının şu anda nispeten iyimser göründüğünü ve ABD ekonomisinin ilk Trump yönetimi altında gümrük vergilerini artırdığında o kadar da kötü etkilenmemiş olmasının kendilerini rahatlattığını söyledi.

Ancak Kiuchi, şu anda herhangi bir tarife artışının ölçeğinin muhtemelen geçen seferkinden daha büyük olduğunu belirterek, "Ekonomik ortam Trump'ın en son iktidarda olduğu dönemden biraz farklı ve şimdi Çin'e büyük gümrük vergileri uygulanırsa, bu muhtemelen küresel ekonomi için büyük bir risk oluşturacak ve Çin ekonomisindeki yavaşlamayı daha da kötüleştirecektir" dedi.

Tarife artışlarının etkisi: Fed buna aşırı tepki vermez

Yeni Trump yönetimi altında reflasyonist politikalara yönelik potansiyel, bazı ekonomistlerin Fed'in politika patikasının etkilenip etkilenmeyeceğini merak etmesine neden oluyor.

Eski BOJ politika kurulu üyesi Takahide Kiuchi, ABD'nin ek ticaret tarifelerinin etkisiyle tetiklenen fiyat artışlarının geçici olacağını öngörde.

Kiuchi, “Fed'in buna aşırı tepki vereceğini düşünmüyorum çünkü maliyet itişli enflasyon sürdürülebilir değil” dedi.

Kiuchi'ye göre Fed, kararlarının Trump yönetiminden etkilendiği yönündeki spekülasyonlardan kaçınmak için faiz oranlarını hızlı bir şekilde düşürme konusunda daha temkinli davranabilir ve bu da merkez bankasının güvenilirliğini azaltabilir.

Kiuchi, Fed'in karar alma sürecine siyasi olarak müdahale etmeye yönelik herhangi bir girişimin de doların kredibilitesini azaltarak değer kaybetmesine yol açabileceğini de sözlerine ekledi.