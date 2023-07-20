Piyasalardan faiz kararına ilk tepki

İSTANBUL / EKONOMİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) temmuz ayı faiz kararını açıkladı. Hafize Gaye Erkan başkanlığında ikinci kez toplanan kurul, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında (politika faizi) 250 baz puan artırıma gitti ve böylelikle politika faizini yüzde 17,50 seviyesine çekti. Piyasa beklentisi, TCMB'nin 500 baz puanlık artırıma giderek, faizi yüzde 20'ye yükselteceği yönündeydi.

Para Politikası Kurulu, faiz artırımın yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları alındığını bildirdi. PPK metnine Körfez turu sonrası 'doğrudan yabancı yatırımlar' ifadesi de girdi.

Piyasalardan ilk tepki

Günlerdir merakla beklenen karar sonrası, yurt içi piyasa hareketlendi. Merkez Bankası öncesi 6628 puanda hareket eden Borsa İstanbul, sonrasında 6677 puana yükselerek tüm zamanların en yüksek gün içi zirvesine ulaştı. BIST 100 endeksi, saat 15.37 itibarıyla yüzde 0,28 kazançla 6590 puanda bulundu.

Dolar/TL kararla beraber 26,90 TL'den 26,94 TL seviyesine çıktı. Şu dakikalarda ise, yüzde 0,35 artışla 26,88 TL'de işlem görüyor. Dolar/TL, tarihi zirvesini dün sığ piyasada 27,27 seviyesine çıkarmıştı.

Euro/TL ise, faiz açıklamasından sonra 30,20 seviyesinden 30,25 seviyesine tırmandı. Euro, şu sıralarda yüzde 0,36 yükselişle 30,12 seviyesinde hareket ediyor. Euro/TL'nin şimdiye kadarki en yüksek seviyesi, dün uluslararası piyasada gördüğü 30,75'te bulunuyor.

Gram altın ise, 1713 liradan 1716 liraya yükselirken; aynı dakikalarda yüzde 0,35 kazançla 1708 liradan alıcı buluyor. Altının gram fiyatı, dolar/TL'de yaşanan yükselişin etkisiyle dün tarihi zirvesini 1734 liraya yükseltmişti.

Sonraki karara kadar kurda yatay kademeli artışlar sürebilir

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucusu

Merkez Bankası’ndan bir önceki toplantı sonrasındaki metne göre bu toplantıda daha geniş bir içerik gördük. Merkez Bankası’nın enflasyonun yükselişinde kur kaynaklı etkilerin, ücret artışlarının ve vergilerin olumsuz rol oynamasından bahsetmesi önemli. Aslında Merkez Bankası bize 2023 yılı için enflasyon beklentilerini çok da aşağıda konumlandırmamız gerektiğinin mesajlarını veriyor. Özellikle metnin son kısmındaki sadeleşme süreci ve makrofinansal istikrardan bahseden paragraftan, yarın ya da sonraki günlerde kısa vadede Merkez Bankası’ndan piyasa düzenleyici ve kredi mekanizmasına etki edici yeni birtakım yönetmelikler yayınlanacağını anlıyorum.

Piyasalara baktığımızda her ne kadar piyasadaki ana beklenti olan 500bps altında bir faiz artışı çıksa piyasalarda çok ciddi çalkantılar görmedik. Bir sonraki Merkez Bankası kararına kadar olan süreçte kurda yatay kademeli artışların devam edeceğini ancak gün içerisinde saatlik sürelerde de hızlı artışları yine yaşayabileceğimizi düşünüyorum.

Zorunlu karşılıklara ilgili yeni kararlar gelebilir

Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdürü

Merkez Bankasının piyasa beklentileri paralelinde ve belki de daha önünde hareket etmesi beklenti yönetimi açısından daha güçlü bir aktarım sağlayabilir. Karar metni oldukça sade, net ve piyasa gerçeklerine uygun. Geçen ay yayımlanan karar metni ile kıyaslandığında iki önemli fark dikkate çarpıyor. İlki enflasyonda yukarı yönlü riskler ifade edilirken ücret ve kur kaynaklı maliyet baskısı ifadesi eklenmiş. Hem talep hem de maliyet enflasyonunu tetikleyecek gelişmelerin halihazırda enflasyon dinamiklerini bozmaya devam edebileceğini söylemek mümkün. Bun a ek olarak son dönemde gelen vergi düzenlemeleri ile bozulan fiyat davranışları metne girmiş. Bunun da önümüzdeki günlerde enflasyon artırıcı etkisinin süreceğini söylemek mümkün. Cari ödemeler dengesi için gelen yeni cümlede ise Körfez ülkelerinden gelmesi beklenilen sıcak para ve turizmin pozitif yansımasının kontrollü bir eğilim sunabileceği ifade edilmiş.

Karar metnindeki diğer önemli ifade ise. “Parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almıştır” ifadesi oldu. Bununla birlikte enflasyonda belirgin iyileşme sağlanana karar parasal sıkılaşma gerektiği zaman ve gerektiği ölçüde devam edecektir ifadesi korundu. Bu açıdan yeni swap düzenlemeleri ve zorunlu karşılıklara ilgili yeni kararlar gelebilir.

Özetle, 250 baz puan faiz artırımı gelecek toplantılarda beklenti yönetimi açısından daha muhafazakar olunmasını sağlayacaktır. 27 Temmuz’daki enflasyon raporu toplantısı Sayın Gaye Erkan’a yöneltilecek soru cevap kısmındaki cevaplar piyasa algısını ve beklentisini şekillendirmesi açısından önemli olacaktır diye düşünüyorum.

Piyasa faiz kararını sakin karşıladı. Borsa endeksi %1’in üzerinde hareket etmeye devam ederken, Bankacılık endeksi %0.4’ün biraz üzerinde geriden geliyor. Kurda da önemli bir hareket yok. DolarTL 27 seviyelerinde yatay ve sakin. Ancak kurda yatay yukarı hareketin sürmesini bekliyoruz.