ABD seçimleri geride kaldı: Piyasaların dikkati Fed'e çevrildi

ABD'de 5 Kasım’da yapılan 60. başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi aday Donald Trump, rakibi Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris'e yaklaşık 5 milyon oy fark atarak ABD'nin 47. Başkanı seçildi. Trump, ocak ayında yemin ederek Beyaz Saray'daki görevine başlayacak.

Siyasi taraftaki belirsizliklerin geride bırakılması sonrası gözler Fed'e çevrilirken, Trump başkanlığında bankanın izleyeceği politikalar da merak ediliyor.

Fed’in 25 baz puan indirimi kesin görülüyor

Analistler, bugünkü toplantıdan çıkacak karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından gelecek dönem politikalara ilişkin ipuçları aranacağını belirterek, alınacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

Trump'ın izlemesi beklenen politikaların enflasyonist etkilerinin daha güçlü olabileceği endişesinin öne çıktığını belirten analistler, bu durumun Fed'i faiz indirimlerinde daha yavaş adım atmaya yönlendirebileceğini ifade etti.

Avrupa’da moraller bozuk

Avrupa borsaları dün ABD'de başkanlık seçimlerini Trump'ın kazanmasının ardından, otomotiv ve temiz enerji şirketleri öncülüğünde düşüşle kapanırken, bölgede gözler bugün açıklanacak İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararına çevrildi.

Dün piyasalar kapandıktan sonra Almanya'da Başbakan Olaf Scholz'un, Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden aldığı bildirildi.

Almanya'da mevcut koalisyon hükümeti, 2025 bütçesi, ikinci emeklilik paketi ve "Büyüme Girişimi-Almanya için Yeni Ekonomik Dinamikler" adı verilen bir büyüme paketi üzerinde anlaşmakta zorluk yaşıyordu.

Özellikle FDP'nin mali açıdan şahin tutumu 2025 için hazırlanacak bütçe konusunda ortakları anlaşmazlığa düşürdü ve ülkede hükümet krizi havası oluşturdu.

Lindler'in görevden alınmasının ardından Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 15 Ocak 2025'te Federal Meclisten güven oyu isteyeceğini açıkladı.

Asya piyasaları izlemeye geçti

Asya tarafında yeni işlem gününde Japonya hariç pozitif bir seyir izlenirken, ABD endekslerindeki yükseliş ve olumlu veri akışının etkisiyle risk iştahında toparlanmalar gözleniyor.

ABD'de Trump'ın galip gelmesinin ardından Çin'e yeni yaptırımlar uygulayabileceği endişesi varlığını korumasına karşın, Çin hisselerinde beklentilerin üzerinde gelen dış ticaret verileri sonrası alıcılı bir seyir izleniyor.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre, Çin'de ekim ayında dış ticaret fazlası 95,72 milyar dolar seviyesinde gerçekleşerek 75 milyar dolar seviyesinde bulunan tahminleri geride bıraktı. Ekim ayında ihracat yıllık bazda 12,7 artarak beklentileri aşarken, ithalat da yüzde 2,3 azalış kaydetti.

Analistler, söz konusu veride Trump'ın başkan olması halinde ek gümrük vergileri ve kısıtlamalar uygulayabileceği endişesi sonrası artan siparişlerin etkili olduğunu söyledi.