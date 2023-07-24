Piyasaların kritik virajı

Piyasalar, yüksek oynaklığın yaşanabileceği kritik bir haftaya başlıyor. Bu hafta; ABD, Avrupa ve Japonya merkez bankalarından gelecek faiz kararları ve açıklamalar izlenecek. İçerde ise enflasyon raporu ve yeni başkan Hafize Gaye Erkan'ın açıklamaları var.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı sözle yönlendirmeler yatırımcıların odağına yerleşirken, Banka'nın "şahin" adımlarına bu toplantı itibarıyla son verip vermeyeceğine ilişkin soru işaretleri varlığını koruyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, 20 Eylül'deki toplantıda yüzde 81 ihtimalle politika faizinin sabit bırakılacağı öngörülüyor.

Analistler, ABD'de enflasyondaki yavaşlamaya karşın iş gücü piyasasından alınan sinyallerin fiyatlamaları zorlaştırdığını belirterek, buna karşın para politikasının gecikmeli etkisi dikkate alındığında Fed'in ABD'de resesyon riskini de göz önünde bulundurarak faiz artışlarına bu toplantının ardından son verebileceğini söyledi.

Avrupa'da da cuma günü karışık bir seyir öne çıkarken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) perşembe günü açıklayacağı para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

Avrupa'da enflasyon baskısı ABD'ye göre daha güçlü kalmayı sürdürürken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin bu ayki toplantıda 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Banka'nın yıl sonuna kadar toplamda 50 baz puan faiz artırımı yapması bekleniyor.

Asya'da pay piyasaları, Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararının yatırımcıların odağında olduğu haftanın ilk gününe Hong Kong hariç pozitif seyirle başladı.

Analistler, Japonya'da haziranda yıllık enflasyonun yüzde 3,3 ile BoJ'un yüzde 2 hedefinin üzerinde olduğunu belirterek, Banka'nın para politikasında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ancak cuma günü gerçekleştirilecek toplantıda politikada ayarlamalar yapabileceğine yönelik spekülasyonların arttığını söyledi.

Cuma günü BoJ yetkililerinin, aşırı gevşek para politikasının yan etkilerini ele aldığı bir raporda, acil bir ihtiyacın söz konusu olmadığı düşüncesi vurgulandı.

Borsada yükselişin hız keserek sürmesi bekleniyor

Yurt içinde cuma günü dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,08 artışla 6.687,78 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 6.724,42 puana taşıdı.

Dolar/TL, geçen haftanın son işlem gününde yüzde 0,8 artışla 26,9696'dan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 26,9530 seviyesinden işlem görüyor.

Bu hafta yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın açıklayacağı yılın 3. Enflasyon Raporu'na çevrilirken, analistler, Erkan'ın yapacağı sözle yönlendirmelerden alınacak mesajların yurt içi piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.700 ve 6.800 seviyelerinin direnç, 6.600 ve 6.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.