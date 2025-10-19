  1. Ekonomim
Piyasaların yönü perşembe günü belli olacak

Piyasalarda gözler, beklentilerin üzerinde gelen eylül ayı enflasyonun ardından perşembe günü açıklanacak Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Ekonomistler, TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,50'ye çekmesini bekliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayı faiz kararını perşembe günü saat 14.00'da açıklayacak. Faiz kararına yönelik anketler belli olurken; AA Finans'ın TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 22 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin ekim ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 39,50'ye çekilmesi yönünde oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 39 ile yüzde 40,50 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 37,5 oldu. Geçen ay yapılan PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 40,50'ye çekilmişti.

