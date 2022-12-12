Platform Turizm'in halka arz büyüklüğü 450.5 milyon TL

Platform Turizm’in halka arzı 8 - 9 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi. KAP’a yapılan açıklamaya göre Platform Turizm'in sermayesinin 220.000.000 TL'den 244.750.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılan 24.750.000 TL nominal değerli 24.750.000 adet pay ve mevcut ortakların sahip olduğu 24.750.000 TL nominal değerli 24.750.000 adet pay olmak üzere toplam 49.500.000 TL nominal değerli 49.500.000 adet pay halka arz edildi.

Platform Turizm paylarının mevcut halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 9,10 TL olarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 450.450.000 TL olarak gerçekleşti.



Borsa İstanbul A.Ş. tarafından paylaşılan verilere göre talep sonucunda halka arz büyüklüğünün toplamda 3,7 katına denk gelen 1,6 milyar TL karşılığı filtre edilmemiş 180.704.973 TL nominal değerli talep geldi.



Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzı kapsamında toplam 629.921 yerli gerçek ve tüzel kişi yatırımcı, 888 yabancı gerçek kişi yatırımcı, 57 yerli kurumsal yatırımcı olmak üzere toplam 630.866 yatırımcı 49.500.000 TL nominal değerli payın alımını gerçekleştirdi.