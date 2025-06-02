Portföylerde TL ve tahvil ağırlığı artıyor: Piyasa profesyonelleri dövizden uzaklaştı

Spinn Danışmanlık tarafından düzenlenen ve mayıs ayında 109 piyasa profesyonelinin katıldığı Piyasa Profesyonelleri Anketi’nin (PPA) sonuçlarına göre Mayıs’ta dövizden çıkış mevduat ve kısa vadeli tahvillere yönelim göze çarptı.

Piyasalar belirsizliğin bir nebze azaldığı bir ayı geride bırakırken, geçtiğimiz iki ayda piyasa profesyonellerinin döviz bazlı varlıklara doğru kayan portföy tercihleri mayısta döviz ağırlığını azalt, TL ağırlığını artıra döndü.

En yüksek ağırlığa sahip portföy tercihlerinde kısa vadeli yurtiçi borçlanma senetleri hariç herhangi bir değişiklik gözlenmezken, piyasa profesyonelleri hisse senedi, döviz, yurtdışı hisse senetleri, spot döviz, DTH, uzun vadeli yurt içi borçlanma senetleri, altın ve yurtdışı borçlanma araçlarında nötr kal tavsiyesinde bulundu.

Dövizde ağırlık geriledi

Mayıs ayında sadece TL mevduat ve kısa vadeli yurtiçi borçlanma senetlerinde ağırlığı artır tavsiyesi öne çıkarken, önceki aya göre en önemli değişiklik tüm döviz bazlı enstrümanlarda ağırlığı artır tavsiyesinin önemli ölçüde gerilemesi oldu.

TL mevduat, geçen ay olduğu gibi bu ay da en yüksek orana sahip tavsiye ağırlığı artır oldu. Ancak nisan ayında ankete katılan piyasa profesyonellerinin yüzde 49,5’i ağırlığı artır tavsiyesinde bulunurken mayıs ayında bu oran yüzde 44,9’a geriledi. Bu düşüşe karşılık nötr kal tavsiyesi 11 puanın üzerinde artış göstererek yüzde 41,3’e yükseldi.

Kısa vadeli yurtiçi borçlanma senetlerinde ise geçtiğimiz ay yüzde 41,4 seviyesindeki nötr kal tavsiyesi yüzde 32,1’e gerilerken piyasa profesyonellerinin yüzde 56’sı ağırlığı artır tavsiyesinde bulundu. Önceki ay bu oran yüzde 39,6 seviyesindeydi. Benzer şekilde ağırlığı çok arttır tavsiyesi de yüzde 1,8’den yüzde 4,6’ya yükseldi.

Uzun vadeli borçlanma araçlarında ağırlıklı tavsiye nötr kal olsa da ağırlığı düşür tavsiyesi 10,6 puan geriledi.

Döviz bazlı enstrümanlardan spot dövizde ağırlığı artır 12 puan, DTH’da 14,9 puan, yurtdışı hisse senetleri 8,6 puan birden azaldı.

En büyük risk "politika" oldu

Mayıs anketinde yer verilen yılın ikinci yarısında öngörülen en büyük riske dair bonus soruya cevaben verilen 67 yanıtta, yanıt verenlerin yarısından çoğunun “politik risk” ve “siyasi gelişmeler kaynaklı” riskleri sıraladığı görüldü.

İkincil risk olarak, şirket karlılıkları sıralanırken, sonraki sıralarda yüksek faiz oranları, dolarizasyon riski, enflasyonda katılık yer aldı.

Piyasa Profesyonelleri Anketi’nin portföy dağılımı sorusuna verilen yanıtlara göre piyasanın çoğunun portföy tercihlerinde yurtiçi hisse senedi beş ay sonra artıya geçti ve yüzde 21,4 olarak gerçekleşti. Ancak mevduat hafif gerilese de yüzde 27,5 ile portföyde en yüksek paya sahip varlık sınıfı oldu. Kısa vadeli borçlanma senetlerinin ağırlığı yüzde 6,9’dan yüzde 11,1’e yükselirken, altın, eurobond, spot döviz ve yurtdışı hisse senetlerinin payı nisan ayına göre geriledi.