QNB Finansbank, sendikasyon kredisi temin etti

QNB Finansbank, 184,5 milyon dolar ve 253 milyon euro tutarında iki dilimli sürdürülebilirlik bağlantılı 367 gün vadeli sendikasyon kredisi temin etti.

Banka ayrıca 18 ay vadeli 100 milyon dolar tutarında islami finansman temini için de ikili bir anlaşmaya vardı.

Bankanın dün gece KAP'a yaptığı açıklamaya göre kredinin toplam maliyeti dolar dilimi için SOFR artı 4.25 yüzde puan, euro dilim için Euribor artı 4 yüzde puan oldu.