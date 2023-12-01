QNB Finansbank’tan çift dilimli sendikasyon kredisi

QNB Finansbank, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile yeni sendikasyon kredisi sağladığını duyurdu.

Bankanın 30 Kasım tarihli KAP açıklamasında sendikasyon kredisine ilişkin şunlar kaydedildi: “QNB Finansbank 30 Kasım 2023 tarihinde uluslararası finansal kurumlarla, 241,5 milyon ABD Doları ve 235,7 milyon Avro olmak üzere iki dilimden oluşan sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi temin etmek üzere anlaşma imzalamıştır. 367 gün vadeli sendikasyon kredisinin toplam maliyeti ABD Doları dilim için yıllık Sofr+%3,50 ve Avro dilim için yıllık Euribor+%3,25 oldu.”