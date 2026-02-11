QNB Türkiye GM Ömür Tan: Enflasyon düşecek, faiz indirimi beklentisi güçleniyor

QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, CNBC-e’de katıldığı canlı yayında, 2025 yılında bankalar açısından faiz marjlarının dar olduğunu ve bunların bilançolara yansıdığı bir yıl olduğunu ifade etti.

Tan, "2026 yılında enflasyon ve faizlerde düşüşle bankacılık kârının olması gereken yere geleceği bir yıl olacaktır. 2025'te önemli gelişmeler oldu, başladığı yerden enflasyonun %31'in biraz altına gelmesi önemli. 2026'nın dezenflasyon sürecinin önemli bir dönemi olacağı bir yıl olacağını düşünüyoruz. Ocak ayı enflasyonu beklenenin biraz üzerinde geldi, TCMB yönetiminin yarınki enflasyon sunumu önemli. Bir değişiklik olacak mı, olmayacak mı? Bu açıdan şubat ayı enflasyonu da oldukça önemli" şeklinde konuştu.

“Dezenflasyonda gecikmeler yaşanabiliyor”

Dezenflasyon sürecinde birer, ikişer çeyreklik gecikmeler yaşanabildiğini kaydeden Tan, "Bununla birlikte bizim görüşümüz bunun (enflasyonla mücadele) doğru bir yol olduğu. Banka olarak yıl sonu enflasyonunun %23-24'ler seviyesinde olmasını bekliyoruz. Kurda da enflasyona paralel bir seyir izleneceğini ve çok büyük bir hareket olmayacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

“Krediye çok büyük bir talep yok”

TCMB'nin geçen yıllarda ciddi döviz rezervi biriktirdiğini belirten Tan, "Regülasyonlarda ve kredi büyümelerinde ilk 6 aylık dönemde önemli bir değişiklik beklemiyorum. Krediye ulaşım var ama belli kısıtlar söz konusu ama çok büyük bir talep de yok. Zorunlu yatırım ve işletme sermayesi dışında kredi kullanımı olmuyor. Piyasa da faizlerin düşmesini bekliyor" diyerek sözlerini noktaladı.