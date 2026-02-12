Rabobank: Japon Yeni toparlanma sürecine girebilir

Takaichi Ocak ayında hükümetin yüksek borç-gayri safi yurtiçi hasıla oranını düşürmek istediğini söylemişti. Foley, Takaichi'nin yakın zamandaki erken seçimlerde kazandığı zaferinin, ana muhalefetin daha da gevşek maliye politikası duruşunun tetiklediği kampanya tartışmalarından geri çekilmesine olanak tanıması gerektiğini ifade etti.

"Bir diğer güven verici faktör ise Japonya'nın devasa yurtiçi tasarruf birikimi" diyen Foley, Japonya Merkez Bankası'nın bu yıl içinde faiz oranlarını daha da artırma ihtimali bulunduğunu kaydetti.

Foley, doların şu anki 153,23 yen seviyesinden 12 ay içinde 145 yen'e düşebileceğini öngördü.

Analist, Japonya'nın mali disiplin yönündeki adımları ve merkez bankasının para politikası sıkılaştırma beklentisinin yen üzerinde olumlu etki yaratacağını vurguladı.