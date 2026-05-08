Ray Dalio’dan piyasaları sarsacak “Amerikan imparatorluğu” yorumu

Piyasaların yakından takip ettiği efsanevi yatırımcı Ray Dalio, New York Times’a verdiği röportajda, “Amerikan imparatorluğunun sonu” olarak nitelendirdiği bir döneme girildiğini düşündüğünü söyledi. Dalio, bunun birden fazla nedeni olduğunu vurgularken, bireysel yatırımcılara için de portföy önerisi verdi.

"Ekonomik kalp krizi"

Dünyanın en büyük hedge fonlarından biri olan Bridgewater Associates’i kuran Ray Dalio, son dönemde uluslararası sistemde “Amerikan imparatorluğunun son evresi” olarak tanımlanan bir döneme girildiğine yönelik değerlendirmesi olduğunu söyledi. Dalio, Ross Douthat ile yaptığı kapsamlı röportajda, ABD'nin geleceğine dair çarpıcı ve karamsar bir tablo çizdi. Dalio, son 500 yıllık tarihi inceleyerek geliştirdiği "Büyük Döngü" teorisi üzerinden, ABD'nin bir imparatorluk olarak çöküş yolunda ilerlediğini ve yaklaşan bir "ekonomik kalp krizi" riskiyle karşı karşıya olduğunu savundu

ABD'nin 4 semptomu

Dalio, ekonomideki sorunların damarlarda biriken plaklar gibi olduğunu ve henüz bir kriz yaşanmamış olmasının, krizin gelmeyeceği anlamına gelmediğini belirtti.

Dalio'nun sunduğu finansal veriler "sarsıcı" tabloyu şu şekilde gözler önüne serdi:

Aşırı harcama: Dailo'ya göre, ABD hükümeti şu anda yaklaşık 7 trilyon dolar harcarken, yalnızca 5 trilyon dolar gelir elde ediyor. Bu, devletin gelirinden yaklaşık yüzde 40 daha fazla harcadığı anlamına geliyor.

Borç yükü: Ülkenin toplam borcu, yıllık gelirinin yaklaşık altı katına ulaşmış durumda.

Para basımı ve değer kaybı: Hükümetin bu açıkları kapatmak için para basması, paranın değerini düşürüyor ve uzun vadeli bir borç döngüsünü tetikliyor.

Stagflasyon riski: Dalio, arzın talebi karşılayamadığı bir noktada faizlerin yükseleceğini, bunun piyasaları vuracağını ve merkez bankalarının para basarak karşılık vermesiyle 1970'ler tarzı bir stagflasyon ortamının oluşacağını öngörüyor.

Sosyal çatışma ve siyasi uçurum

Ekonomik krizin sadece rakamlardan ibaret olmadığını, bunun toplumsal bir kaosa dönüşme riskinin yüksek olduğunu söyleyen Dalio, zengin ve fakir arasındaki devasa farkların, uzlaşmaz siyasi çatışmalara yol açtığını belirtti.

Dalio, nümüzdeki dönemde siyasi ve sosyal çatışmanın yoğunlaşacağını vurgularken, özellikle 2028 başkanlık seçimi sürecinde geniş tabanlı bir şiddet ihtimalinden endişe duyduğunu dile getirdi.

"Kurala dayalı sistem çöktü"

Ayrıca milyarder yatırımcı, yapay zekanın verimliliği artırabileceğini ancak aynı zamanda servet boşluğunu daha da büyüteceğini ve birçok işin yerini alacağını vurguladı.

Uluslararası alanda 1945'te kurulan kurala dayalı sistemin artık işlemediğini savunan Dalio, Ortadoğu'daki çatışmaların, özellikle İran ile olan durumun ve Çin'in yükselişinin bu sonun işaretleri olduğunu söyledi.

Artık anlaşmazlıkların mahkemelerde değil, saf güçle çözüldüğüne dikkat çeken Dalio'ya göre, İran ile yaşanan süreç, İngiliz İmparatorluğu'nun sonunu getiren Süveyş Kanalı krizine benziyor.