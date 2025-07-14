RBC, S&P 500 yıl sonu fiyat hedefini yükseltti
RBC, S&P 500 yıl sonu fiyat hedefini 6.250'ye yükseltti.
RBC Capital Markets S&P 500 endeksi icin yılsonu hedefini, daha güçlü yatırımcı duyarlılığı ve 2026 ekonomik beklentilerine artan odaklanmayı gerekçe göstererek, 5.730'dan 6.250'ye yükseltti.
S&P 500, Başkan Donald Trump'ın Brezilya'ya %50 gümrük vergisi getirmesi ve AB'nin olası yeni ABD gümrük vergilerine hazırlanmasının ardından temkinliliğin hakim olmasıyla Cuma günü rekor seviyeden geriledi, ancak endeks 2025'te şu ana kadar yaklaşık %6,4 arttı.