Rekabet Kurulu “Big Four” dahil 65 denetim şirketine soruşturma açtı

Rekabet Kurulu tarafından bağımsız denetim ve mali müşavirlik faaliyetleri yürüten, aralarında küresel ölçekte “Büyük Dörtlü” (Big Four) olarak adlandırılan Deloitte, PwC, EY ve KPMG ağlarının Türkiye’deki temsilcilerinin de bulunduğu toplam 65 teşebbüs ve teşebbüs birliği hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettikleri şüphesiyle soruşturma açıldı.

İnceleme konusu, yatırımcıların, kredi verenlerin ve kamu otoritelerinin sağlıklı karar alabilmesi için kritik olan "şeffaf ve güvenilir bilgi" akışını sağlayan bu sektörde; şirketlerin ve meslek odalarının hizmet fiyatlarını birlikte belirleyip belirlemedikleri ile iş gücü piyasasında rekabeti kısıtlayıcı anlaşmalar yapıp yapmadıkları inceleniyor.

İncelenen başlıklar

Rekabet Kurumu, hizmet fiyatlarının ve müşteri portföyünün rekabete aykırı uygulamalarla paylaşılıp paylaşılmadığı, sektöre girişleri zorlaştırıcı veya rekabeti bozucu kararlar alınıp alınmadığı, çalışan haklarını ve ücretlerini olumsuz yönde etkileyen bilgi değişimlerinin olup olmadığını inceliyor.

Rekabet Kurumu hem hizmet alanların hem de bu sektöre emek veren çalışanların haklarını korumak adına kapsamlı bir soruşturma süreci başlattı.