Rekor kırdı! Nvidia 4 trilyon dolarlık hedefe yaklaşıyor

Bu hafta çip hisseleri yatırımcıların düşüşteki hisseleri toplamasıyla yükseldi, Nvidia ise rekor seviyeye ulaştı. Taiwan Semiconductor Company'nin (TSMC) güçlü son çeyrek beklentisi, Wall Street’in yapay zeka (AI) konusundaki iyimserliğini yeniden canlandırdı. AI patlamasına olan artan güven, çip tedarikçisi ASML’nin yavaş ilerleyen tahmininin ve bazı Orta Doğu ülkelerine yönelik gelişmiş AI çiplerine getirilen ihracat kısıtlaması raporlarının önüne geçti.

Nvidia, haftayı hisse başına 138 doların üzerinde kapatarak piyasa değerini 3.39 trilyon dolara çıkardı. Şu anda Apple’ın ardından dünyanın en büyük ikinci şirketi konumunda. Ancak uzmanlar, Nvidia'nın ilk 4 trilyon dolarlık değere ulaşan büyük teknoloji firması olabileceğine dair güvenin arttığını belirtiyor.

CNBC-e'de yer alan habere göre, T. Rowe Price portföy yöneticisi Tony Wang, Nvidia’nın büyüme potansiyelinin hala “sürekli olarak hafife alındığını” ifade etti. Wang, AI talebinin “olağanüstü” olduğunu ve çip devinin bu 4 trilyon dolarlık eşiği ilk geçen şirket olmasının “kesinlikle mümkün” olduğunu dile getirdi.

BofA analisti Vivek Arya, Nvidia’yı “nesilde bir fırsat” olarak nitelendiriyor ve şirketin pozisyonunu daha da güçlendireceğini öngörüyor. Arya, bu hafta Nvidia için fiyat hedefini 190 dolara yükseltti. Bu hedef cuma günkü kapanış fiyatına göre yüzde 40’lık bir artış anlamına geliyor.

TSMC'ye göre büyüme devam edecek

Arya ve ekibi, Taiwan Semiconductor’ın sağlam talep beklentisini de sektörde olumlu bir işaret olarak değerlendiriyor. Nvidia ve Apple dahil birçok devin tedarikçisi olan TSMC, üçüncü çeyrekte net gelirde yüzde 50’nin üzerinde bir artış kaydettikten sonra yıl sonu gelir artışını yüzde 30 seviyelerinde öngördü ve bu da sektörde geniş çaplı bir ralliye yol açtı.

Büyük teknoloji şirketlerinin üçüncü çeyrek rakamları, Nvidia için kritik bir test olacak ve kısa vadede hissenin momentumunu belirleyecek. Yapay zeka harcama planlarında yaşanacak herhangi bir hayal kırıklığı, Nvidia ve daha geniş çip piyasasında dalgalanmalara neden olabilir. Ancak, bu tür bir satış dalgası uzun sürmeyebilir.

Niles Investment Management kurucusu Dan Niles, Nvidia’nın uzun vadeli potansiyeline olan güvenini sürdürüyor. Niles, “AI yatırımı için birkaç yıl daha var, doygunluk veya daha olgun bir AI manzarası oluşmadan önce” dedi ve Nvidia'nın gelirlerinin ve hisse senedinin önümüzdeki birkaç yıl içinde iki katına çıkacağını öngördü.

Nvidia hisseleri, bu ay şimdiye kadar yüzde 21 yükselerek yıl başından bu yana kazancını yüzde 179’a çıkardı. Önümüzdeki haftalarda, diğer Magnificent Seven şirketlerinin kazançları, Nvidia’nın piyasa hakimiyeti hakkında yatırımcılara daha fazla bilgi verecek. Meta, Amazon, Alphabet ve Microsoft, çip üreticisinin gelirinin yüzde 40’ından fazlasını oluşturuyor ve bu şirketler AI yatırımlarına devam etme taahhüdünde bulunuyor.

Geçen çeyrekte Meta, Alphabet ve Microsoft'un harcamaları 40 milyar doları aşarken, Amazon, yılın ikinci yarısında harcamaların ilk yarıda harcanan 30 milyar doları geçeceğini belirtti.