Rekor sonrası altında soluklanma: İşte 29 Aralık 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Gram altın 6.225 TL, ons altın ise 4.510 dolar seviyesinden güne başladı.

ABD Başkanı Trump’ın iki ülkenin lideriyle yaptığı temasların ardından Rusya-Ukrayna savaşında ateşkese yönelik önemli mesafe alındığını belirtmesi, piyasalarda güvenli liman talebini zayıflattı. Ayrıca geçen hafta fiyatların zirve seviyeleri görmesi, kâr realizasyonlarını da beraberinde getirdi.

Teknik görünümde ons altın için 4.450 dolar seviyesi kritik destek olarak öne çıkıyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 29 Aralık 2025 Pazartesi gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.232,37 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.300,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 20.595,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 41.230,46 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.999,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 103.392,33 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.510,16 dolar