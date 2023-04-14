Rekor üstüne rekor: Altın fiyatlarında yükseliş sürer mi?

Şenay ZEREN

ABD’den gelen ekonomik verilerle dolar dünyada güç kaybederken, bu durum altının ons fiyatını desteklemeyi sürdürüyor. Ons altın, dünkü işlemlerde 2048 dolara kadar yükselerek 13 ayın zirvesine ulaştıktan sonra, bugün de zirve seviyelere yakın işlem görüyor. Gram altın fiyatları ise, ons altında ve dolar/TL’deki yükselişle zirve seviyelerde. Uzmanlar altın fiyatlarında yeni rekor denemelerinin devam edeceğini belirtiyor.

Altının ons fiyatı, haftanın son işlem gününde en yüksek 2047 doları, en düşük ise 2031 doları görürken; saat 13:20 itibarıyla yüzde 0,05 oranında yükselişle 2041 dolarda hareket ediyor. Teknik açıdan altının ons fiyatında 2020 dolar destek, 2070 dolar ise direnç konumunda bulunuyor.

Ons altın yılbaşından bu yana yatırımcısına yaklaşık olarak yüzde 12 kazandırırken, tarihi zirvesini 2075 dolar ile Ağustos 2020 tarihinde görmüştü.

Gram altın rekora doymuyor

Altının gram fiyatı, ons altın ve dolar/TL’de yaşanan yükselişle yeni rekor denemelerini sürdürüyor. Dünkü işlemlerde 1273 liraya kadar yükselerek tarihi rekorunu kıran gram altın, bugünkü işlemlerde ise 1273,59 lira ile yeni zirvesine ulaştı. Gram altın şu dakikalarda ise, yüzde 0,23 yükselişle 1271 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2080 lira, Cumhuriyet altını da 8430 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü yüzde 1,4 yükselişle 1.269 liradan tamamlamıştı.

Gram altın yılbaşından bu yana yatırımcısına yaklaşık olarak yüzde 16 kazandırdı.

Fed faiz artırımında frene basabilir

Geçtiğimiz çarşamba günü açıklanan ABD mart ayı enflasyon verisinin ekonomistlerin beklentileri altında gerçekleşmesinin ardından, dün de ABD ÜFE verisi sürpriz yaptı. ABD ÜFE yıllık bazda yüzde 3,0 beklenirken, gerçekleşme yüzde 2,7 oldu. Aylık bazda ise yüzde 0,1 artış beklentisine karşılık yüzde 0,5 düşüş yaşandı.

ABD enflasyon tarafında düşük gelen veriler sonrası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımında frene basabileceği öngörüsü kuvvetlendi. Fed'in 2-3 Mayıs'ta gerçekleşecek toplantısında 25 baz puan faiz artırımına gittikten sonra, haziran toplantısında faize dokunmayacağı piyasalarda fiyatlanıyor.

Bu gelişmelerle dolar dünyada güç kaybederken, ABD tahvil faizleri geriledi. Ters korelasyon etkisiyle de altın fiyatlarında yükseliş hızlandı.

Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi?

Yusuf Kavak – Galata Menkul Araştırma Müdürü

Son zamanlarda yükselen fiyatları ile dikkat çeken değerli metaller, yatırımcılar cephesinde; yükselişlerin devam edip etmeyeceği açısından ciddi bir merak konusu. Öncelikle, değerli metallerin başında gelen ons altında yaklaşık son 1 ayda ortaya çıkan ralliyi değerlendirecek olursak;

ABD’de iflas eden bankalar sonrasında Fed’in bilançosunda yaşanan yükselişler ve yine Fed’in sene sonundan önce Parasal Genişleme’ye (QE) yeniden başlayacağına dair artan beklentilerle; Dolar Endeksi ve ABD tahvil faizlerinde görülen düşüşler, ons altını doğrudan destekliyor. Diğer taraftan, ABD verilerinde ortaya çıkan bozulmaların ‘resesyon’ tartışmalarını alevlendirmesi de; güvenli liman talebi ile ABD tahvilleri gibi, ons altına yarıyor. Peki, bu yükseliş daha ne kadar devam edebilir?

Bu hafta açıklanan enflasyon verileri sonrasında; artık, Fed’in bu sene (3 Mayıs’ta) en fazla 25 baz puanlık bir faiz artırımı yapacağına kesin gözüyle bakılır oldu. Keza, yine bu haftaki Fed/FOMC tutanaklarında dillendirilen ‘hafif resesyon’ söylemi; bu durumu desteklediği gibi, Fed’in senenin ikinci yarısında birkaç faiz indirimi yapacağı beklentilerini de güçlendirdi. Bu şartları tersine çevirecek açıklamalar ve veriler görmedikçe; dolar varlıklarında zayıflama ve ons altında güçlenmenin devamını görebiliriz.

Veriler yön belirleyici olacak

Öte taraftan, bugün açıklanacak olan ABD Perakende Satışlar verisi ve önemli ABD bankalarının finansallarında iyi gerçekleşmeler görürsek ve önümüzdeki hafta açıklanacak olan ekonomik veriler ve finansallar da bunu desteklerse; bir anda Dolar Endeksi ve ABD tahvil faizleri güçlenebilir ve bu kapsamda, ons altın hızla geri çekilebilir.

Formül olarak, ons altını 31,10’a bölüp, DolarTL kuruyla çarparak fiyatını belirlediğimiz ‘gram altın’ tarafında ise; ons altında yukarıda belirtiğimiz fiyatlamaların yanı sıra, haliyle DolarTL tarafındaki fiyatlamalar da önem arz ediyor. Dolayısıyla, yurt için de merkez bankasının Ortodoks politikalara dönmesi gibi sürpriz bir gelişme olursa; DolarTL’de olacağı gibi gram altında da sert geri çekilme olabileceği gibi, kurdaki yükselişin devam etmesi halinde ise; gram altında yükseliş isteği devam edebilir.