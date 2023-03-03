Reuters anketi: Gelişen paralar yükselirken TL yüzde 12 düşecek

Reuters’ın “Çin’in yeniden açılması gelişen para birimlerinde toparlanma getirecek” başlığıyla verdiği anket sonuçlarına ilişkin haberde “2022 yılında en kötü performansı gösteren gelişen para birimi Türk Lirası gelecek 6 ayda yüzde 12 düşecek ve dolar/TL kuru 21,68 düzeyine yükselecek” ifadeleri yer aldı. Anket kapsamındaki para birimleri arasında TL dışında düşmesi beklenen tek gelişen para Meksika Pesosu.

“Seçimde rejim değişikliği olmazsa düşüş sürecektir”

Haberde Wells Fargo uluslararası ekonomisti Brendan McKenna’nın şu değerlendirmesine yer veriliyor: “Bağımsız bir merkez bankasının olmaması ve ortodoks olmayan para politikası görüşü, Mayıs ayında yapılacak seçimlerde bir rejim değişikliği olmadıkça, öngörülebilir gelecekte TL'nin dolar karşısında zayıflamasına yol açacaktır.”

Geçen yıl yüzde 8 düşen Çin Yuanının yüzde 4 değerleneceği ve dolar/yuan kurunun 6,67’ye gerileyeceği tahmini paylaşılıyor.

Rus Rublesinde yüzde 2’lik bir yükseliş öngörülüyor ve dolar/ruble’nin altı ay içinde 74,1 düzeyine gerilemesi bekleniyor.