Reuters: Kredi faizleri yüzde 50’yi aştı, mevduat faizleri yüzde 45’e yaklaştı

Reuters’a haberine göre, İran savaşı sonrası Merkez Bankası’nın aldığı sıkılaştırma önlemleri, ticari kredi faizlerinin yüzde 52 seviyesine kadar yükselmesine yol açarken, mevduat faizleri de yüzde 45’e yaklaştı.

Piyasadan yaklaşık 2 trilyon lira (45 milyar dolar) likiditenin çekilmesi ve Merkez Bankası’nın gecelik fonlama faizini yüzde 40’a yükseltmesi, politika faizinin bu ay başında yüzde 37’de sabit tutulmasına rağmen mevduat faizlerini yukarı itti.

Bankacılık kaynakları, altın fiyatlarındaki son sert düşüşün yurt içi yerleşiklerin altına yönelmesine neden olduğunu ve bunun da mevduat faizlerindeki yükselişi hızlandırdığını belirtti. Ayrıca bankaların TL mevduat oranı hedeflerini karşılamak için faizleri artırdığı ifade edildi.

Bir ayda güçlü yükseliş

Savaş öncesinde yüzde 36-41 bandında olan ticari kredi faizleri bu hafta yüzde 50’nin üzerine çıkarken, mevduat faizleri aynı dönemde yüzde 35-38 seviyelerinden yüzde 42-45 aralığına yükseldi.

Bir bankacı, ticari kredilerin “sınırlı ve seçici” şekilde kullandırıldığını söyledi.

Altına yönelimin mevduatlardan çıkışa neden olduğunu belirten bankacı, bankaların bu nedenle gerekli oranları korumak için faizleri artırdığını ifade etti.

TCMB’nin döviz satışları

Bankacılar, savaşın başlangıcından bu yana Merkez Bankası’nın döviz satışlarının 44 milyar dolara ulaştığını ve toplam rezervlerin 55 milyar dolar azaldığını da aktardı. Ayrıca Merkez Bankası’nın kredi büyümesine yönelik bazı istisnaları kaldırdığı ve bunun TL kredi büyümesini bir ölçüde sınırlayabileceği belirtildi.

Bazı analistler, enerji fiyatlarının daha da yükselerek Türkiye’nin dezenflasyon sürecini tehdit etmesi halinde Merkez Bankası’nın yüzde 37 olan politika faizini artırmayı değerlendirebileceğini öngörüyor. Yıllık enflasyon şubat ayında yüzde 31,5’e yükselmişti.