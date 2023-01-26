Rezervler artarken yabancının borsadan çıkışı sürdü

Dr. Ali Orhan YALÇINKAYA

Döviz Rezervleri

13 Ocak haftasında 127.3 milyar dolar olan TCMB’nin altın dâhil brüt rezervleri 20 Ocak itibariyle 1.5 milyar dolar artarak 128.7 milyar dolara yükseldi.

Söz konusu haftada altın hariç brüt rezervler 29 milyon dolar azalarak 79.2 milyar dolar olurken, altın rezervleri 1.5 milyar dolar artarak 49.6 milyar dolar oldu.

Stand-by tanımlı bilançoya göre TCMB’nin net uluslararası rezervleri (NUR) ise bir önceki haftaya göre 1.8 milyar dolar artarak 26.7 milyar dolara yükseldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği yılın ilk Eurobond ihracından 2.75 milyar doların 19 Ocak’ta hesaplara girmesi net uluslararası rezerv artışında etkili oldu

20 Ocak itibari ile TCMB’nin haftalık açıkladığı Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi (URDL) verisi bir önceki haftaya göre tüm swap stokunun (Merkez Bankaları ve BIST dahil) 0.6 milyar dolar artışla 71.9 milyar dolara yükseldiğine işaret ediyor. Bu durumda, tüm swaplar hariç net uluslararası rezervler -45.2 milyar dolar ile bir önceki haftaya göre 1.2 milyar dolar iyileşme göstermiş oldu.

Döviz Tevdiat Hesapları

Banka ve para istatistiklerine göre 13 Ocak haftasında 198.1 milyar dolar düzeyinde olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduat hesapları (DTH) 20 Ocak haftasında 194.5 milyon dolar azalarak 197.9 milyar dolara geriledi. Geçtiğimiz haftaki azalış parite ve altının ons fiyatı kaynaklı etkilerinden arındırıldığında ise DTH’ların nette 616 milyon dolar azaldığı görülüyor. Buna rağmen 2023 yılının başından itibaren DTH’lar 3.3 milyar dolar artış kaydetmiş bulunuyor.

Detaylarda tüzel kişi hesaplar bir önceki haftaya göre 309 milyon dolar artarak 80.0 milyar dolara yükselirken, gerçek kişi hesapların 503 milyon dolar azalarak 117.9 milyar dolara gerilediği görülüyor.

Yabancı para (YP) mevduat verisi DTH ve kıymetli maden (altın) depo olmak üzere iki alt kalemden oluşuyor. Buna göre değerlendirdiğimizde ise söz konusu haftada DTH’lar 738 milyon dolar azalarak 167.3 milyar dolara gerilerken, altın mevduatı 544 milyar dolar artarak 30.5 milyar dolara yükselmiş bulunuyor.

Menkul Kıymet Hareketleri

13 Ocak haftasında 25.4 milyar dolar olan yabancıların hisse stok miktarı 20 Ocak ile biten haftada 27.1 milyar dolara yükselirken, 2.0 milyar dolar olan DİBS stok miktarı değişim göstermedi. Özel sektör tahvil ve bonoları (ÖST) ise 91.8 milyon dolardan 90.5 milyon dolara geriledi.

Piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında geçtiğimiz hafta yurt dışı yerleşiklerin hisse senetlerinde 331 milyon dolar, DİBS’lerde 9.7 milyon dolar, ÖST’lerde 1.8 milyon dolar satış gerçekleştirdikleri görülüyor. Böylece söz konusu haftada menkul kıymetlerden toplamda 342.4 milyon dolarlık çıkış olurken, yılın başından bu yana çıkış 603.5 milyon dolara yükseldi.