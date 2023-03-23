Rezervler, eurobond ihracı ve Suudi mevduatı etkisiyle yükseldi

Ali Orhan YALÇINKAYA

Döviz Rezervleri

10 Mart haftasında 120.0 milyar dolar olan TCMB’nin altın dâhil brüt rezervleri 17 Mart itibariyle 6.9 milyar dolar artarak 126.9 milyar dolara yükseldi. Yükselişte Hazine’nin 8 Mart’ta gerçekleştirdiği ve hesaplarına 14 Mart’ta giren 2.25 milyar dolar tutarındaki Eurobond ihracı ile Suudi Arabistan’dan gelen 5.0 milyar dolar tutarındaki mevduatın etkili olduğu görülüyor. Böylece yıl başından bu yana rezervlerdeki gerileme 1.9 milyar dolar düzeyine iyileşmiş oldu.

Söz konusu haftada altın hariç brüt rezervler 4.2 milyar dolar artarak 73.9 milyar dolara, altın rezervleri 2.6 milyar dolar artarak 52.9 milyar dolara yükseldi.

Stand-by tanımlı bilançoya göre TCMB’nin net uluslararası rezervleri (NUR) bir önceki haftaya göre 1.3 milyar dolar azalarak 20.0 milyar dolara yükselirken 2022 yılı sonundan bu yana azalış 7.6 milyar dolar oldu.

17 Mart itibari ile TCMB’nin haftalık açıkladığı Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi (URDL) verisi bir önceki haftaya göre tüm swap stokunun (Merkez Bankaları ve BIST dahil) 2.8 milyar dolar azalışla 60.2 milyar dolara gerilediğine işaret ediyor. Bu durumda, tüm swaplar hariç net uluslararası rezervler -40.2 milyar dolar ile bir önceki haftaya göre 4.1 milyar dolar iyileşme göstermiş oldu.

Döviz Tevdiat Hesapları

Banka ve para istatistiklerine göre 10 Mart haftasında 187.6 milyar dolar düzeyinde olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduat hesapları (DTH) 17 Mart haftasında 1.12 milyar dolar azalarak 186.4 milyar dolara geriledi. Geçtiğimiz haftaki azalış parite ve altının ons fiyatı kaynaklı etkilerinden arındırıldığında ise DTH’lar nette 2.66 milyar dolar azalırken, yılının başından itibaren gerileme 7.2 milyar dolar oldu.

Tüzel kişi hesaplar bir önceki haftaya göre 1.22 milyar dolar azalarak 75.25 milyar dolara gerilerken, gerçek kişi hesaplar 107.5 milyon dolar artarak 11121 milyar dolara yükseldi.

Yabancı para (YP) mevduat verisi DTH ve kıymetli maden (altın) depo hesaplarından oluşmaktadır. Buna göre ise söz konusu haftada DTH’lar 2.57 milyar dolar azalarak 155.25 milyar dolara gerilerken, altın mevduatı 1.45 milyar dolar artrak 31.19 milyar dolara yükseldi.

Kur Korumalı Mevduat (KKM) ise 17 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 36.3 milyar TL artarak 1 trilyon 639 milyar TL’ye yükseldi. Böylece 6 Ocak’tan bu yana KKM’deki artış 269.8 milyar TL’ye ulaştı.

Menkul Kıymet Hareketleri

10 Mart haftasında 27.5 milyar dolar olan yabancıların hisse stok miktarı 17 Mart ile biten haftada 26.4 milyar dolara, 2.01 milyar dolar olan DİBS stok miktarı 1.96 milyar dolara gerilerken, 74.5 milyon dolar olan özel sektör tahvil ve bonoları (ÖST) 84.6 milyon dolara yükseldi.

Piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında geçen hafta yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 210.8 milyon dolar satış yaparken, DİBS’lerde 6.1 milyon dolar ve ÖST’lerde 10.3 milyon dolar alış gerçekleştirdiler. Böylece söz konusu haftada menkul kıymetlerden toplamda 194.4 milyon dolarlık çıkış olurken, yılın başından bu yana çıkış 712.6 milyon dolara yükseldi.