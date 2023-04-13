Rezervlerdeki gerileme sürerken KKM’ye rekor giriş

Ali Orhan YALÇINKAYA

Döviz Rezervleri

31 Mart haftasında 122.4 milyar dolar olan TCMB’nin altın dâhil brüt rezervleri 7 Nisan itibariyle 1.32 milyar dolar azalarak 121.1 milyar dolara geriledi. Böylece yıl başından bu yana rezervlerdeki gerileme 7.65 milyar dolar düzeyine yükselmiş oldu.

Söz konusu haftada altın hariç brüt rezervler 1.76 milyar dolar azalarak 68.5 milyar dolar olurken, altın rezervleri 437 milyon dolar artarak 52.6 milyar dolara yükseldi.

Stand-by tanımlı bilançoya göre TCMB’nin net uluslararası rezervleri (NUR) bir önceki haftaya göre 4.7 milyar dolar azalarak 13.8 milyar dolara geriledi. Bu aynı zamanda 28 Ekim 2022’den bu yana görülen en düşük seviye. 2022 sonundan bu yana azalış ise 13.8 milyar dolar oldu.

7 Nisan itibari ile TCMB’nin haftalık açıkladığı Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi (URDL) verisi bir önceki haftaya göre tüm swap stokunun (Merkez Bankaları ve BIST dahil) 0.5 milyar dolar azalışla 60.9 milyar dolara gerilediğine işaret ediyor. Bu durumda, tüm swaplar hariç net uluslararası rezervler -47.1 milyar dolar ile bir önceki haftaya göre 4.1 milyar dolar kötüleşme göstermiş oldu.

Döviz Tevdiat Hesapları

Banka ve para istatistiklerine göre 31 Mart haftasında 183.7 milyar dolar düzeyinde olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduat hesapları (DTH) 7 Nisan haftasında 3.96 milyar dolar artarak 187.6 milyar dolara yükseldi. Geçtiğimiz haftaki artış parite ve altının ons fiyatı kaynaklı etkilerinden arındırıldığında ise DTH’lar nette 3.1 milyar dolar artarken, yılının başından itibaren azalış 8.8 milyar dolar oldu.

Tüzel kişi hesaplar bir önceki haftaya göre 2.72 milyar dolar artarak 75.6 milyar dolara, gerçek kişi hesaplar 1.25 milyar dolar artarak 112.0 milyar dolara yükseldi.

Kur Korumalı Mevduat (KKM) ise 7 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 75.7 milyar TL artarak 1 trilyon 776 milyar TL’ye yükseldi. Böylece 6 Ocak’tan bu yana KKM’deki artış 406.8 milyar TL’ye ulaşırken haftalık giriş Nisan 2021’den bu yana en yüksek düzeyde gerçekleşti.

Menkul Kıymet Hareketleri

31 Mart haftasında 24.4 milyar dolar olan yabancıların hisse stok miktarı 7 Nisan ile biten haftada 24.8 milyar dolara, 67.2 milyon dolar olan özel sektör tahvil ve bonoları (ÖST) 75.2 milyon dolara yükselirken, 1.96 milyar dolar olan DİBS stok miktarı 1.95 milyar dolara geriledi.

Piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında geçen hafta yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 74.7 milyon dolar satış yaparken, ÖST’lerde 8.4 milyon dolar, DİBS’lerde 23.5 milyon dolar alış gerçekleştirdiler. Böylece söz konusu haftada menkul kıymetlerden toplamda 42.8 milyon dolarlık çıkış olurken, yılın başından bu yana çıkış 907.5 milyon dolara yükseldi.