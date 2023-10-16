'Risk' karşısında yatırımcı ne yapmalı?

'Haftanın Stratejisi' programımızın bu haftaki konuğu, Yatırım Finansman Menkul Değerler Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Bölümü Yönetmeni Vahap Taştan oldu. İsrail ve Filistin çatışmalarının bölgeye yayılması halinde oluşabilecek en kötü senaryoyu anlatan Taştan, yatırımcılara da tavsiyelerde bulundu.

Vahap Taştan, enflasyonist ortamda petrol fiyatlarındaki artış ile ilgili olasılıkları değerlendirirken; petrol fiyatları için konuşulan 100 ve 150 dolar senaryolarına ilişkin öngörülerini paylaştı.

Yatırım Finansman Menkul Değerler Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Bölümü Yönetmeni Taştan, Nasıl Bir Ekonomi Youtube kanalımızda yayınlanan programımızda altın fiyatlarının seyrinden, Borsa İstanbul'daki yabancı yatırımcıya ilişkin beklentilerine ve bu hafta başlayacak olan bilanço sezonunda hangi sektör ya da şirketlerin pozitif ayrılabileceğine yönelik beklentilerini paylaştı.