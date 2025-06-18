Riskler yükseldiğinde yatırımcı ne yapmalı? Citi adres gösterdi

Citi'nin hisse senedi stratejistleri, jeopolitik riskler artmaya devam ederse, enerji şirketleri ve geleneksel savunma sektörlerinin yanı sıra İngiltere ve İsviçre hisse senetlerinin Avrupa'da göreceli olarak daha iyi performans göstermesi gerektiğini söyledi.

Stratejistler, petrolün izleyeceği yolun Avrupa hisse senetleri için yakın vadeli görünümü belirleyeceğini öne sürdüler.

Citi'ye göre jeopolitik alevlenmeler, enerji fiyatlarındaki artışlar devam etmediği sürece hisse senetleri üzerinde geçici bir etkiye sahip. Citi stratejistleri, “İleriye dönük olarak, İngiltere küresel bağlamda en sevdiğimiz jeopolitik hedge; kişisel bakım ve sağlık hizmetleri Avrupa'da tercih ettiğimiz defansif sektörler; ve Avrupa sektör stratejimizde enerjiyi taktiksel olarak nötre yükseltiyoruz” dedi.

İngiltere'nin FTSE 100 endeksi geçtiğimiz hafta yüzde 0,3 düşerken, İsviçre'nin SMI endeksi yüzde 2,5 geriledi.