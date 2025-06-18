  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Riskler yükseldiğinde yatırımcı ne yapmalı? Citi adres gösterdi
Takip Et

Riskler yükseldiğinde yatırımcı ne yapmalı? Citi adres gösterdi

Dünyanın önde gelen kurumlarından Citi, yükselen jeopolitik risklerin devam etmesi halinde İngiltere ve İsviçre hisselerinin daha iyi performans göstereceği öngörüsünde bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Riskler yükseldiğinde yatırımcı ne yapmalı? Citi adres gösterdi
Takip Et

Citi'nin hisse senedi stratejistleri, jeopolitik riskler artmaya devam ederse, enerji şirketleri ve geleneksel savunma sektörlerinin yanı sıra İngiltere ve İsviçre hisse senetlerinin Avrupa'da göreceli olarak daha iyi performans göstermesi gerektiğini söyledi.

Stratejistler, petrolün izleyeceği yolun Avrupa hisse senetleri için yakın vadeli görünümü belirleyeceğini öne sürdüler.

Citi'ye göre jeopolitik alevlenmeler, enerji fiyatlarındaki artışlar devam etmediği sürece hisse senetleri üzerinde geçici bir etkiye sahip. Citi stratejistleri, “İleriye dönük olarak, İngiltere küresel bağlamda en sevdiğimiz jeopolitik hedge; kişisel bakım ve sağlık hizmetleri Avrupa'da tercih ettiğimiz defansif sektörler; ve Avrupa sektör stratejimizde enerjiyi taktiksel olarak nötre yükseltiyoruz” dedi.

İngiltere'nin FTSE 100 endeksi geçtiğimiz hafta yüzde 0,3 düşerken, İsviçre'nin SMI endeksi yüzde 2,5 geriledi.

Dev banka özel müşterilerini Bitcoin’e yönlendiriyor!Dev banka özel müşterilerini Bitcoin’e yönlendiriyor!Kripto Para

 

Finans
Euro CDS'leri Fed faiz kararı öncesinde yükseldi
Euro CDS'leri Fed faiz kararı öncesinde yükseldi
Avrupa borsaları karışık seyrediyor
Avrupa borsaları karışık seyrediyor
Asya borsaları karışık seyrediyor
Asya borsaları karışık seyrediyor
ABD Hazine tahvil getirileri Fed’i beklerken yükselişte
ABD Hazine tahvil getirileri Fed’i beklerken yükselişte
Piyasalar saat 21.00'e kilitlendi: Mesajlar önemli olacak
Piyasalar saat 21.00'e kilitlendi
Dolar/TL bugün ne kadar? (18 Haziran 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (18 Haziran 2025 dolar - Euro fiyatları)